- Prema meteorološkim najavama, očekuju se obilnije padavine praćene pojačanim vetrom, što može dovesti do smanjene vidljivosti, produženja zaustavnog puta vozila, zadržavanja vode na kolovozu i otežanog odvijanja saobraćaja. Apelujemo na vozače da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbegavaju rizična preticanja i putovanja planiraju na vreme - navodi MUP.

MUP takođe poziva pešake i bicikliste da budu dodatno oprezni i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednom odvijanju saobraćaja.

-Poštovanjem saobraćajnih propisa i prilagođavanjem uslovima na putu, zajedno možemo doprineti očuvanju povoljnog stanja bezbednosti saobraćaja i sprečavanju saobraćajnih nezgoda - dodaju u saopštenju.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je jutros upozorenje na grmljavinske nepogode u toku dana.

Kako je navedeno u današnjem upozorenju, pljuskovi i grmljavine koji se u toku dana očekuju u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji lokalno će biti praćeni gradom i olujnim vetrom.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva sata unapred.

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