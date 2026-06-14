Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavio je večeras da je okončana vanredna situacija proglašena zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Jako nevereme pogodilo je večeras veći deo Vojvodine, pogotovo delove Bačke i Banata.

U Bačkoj Topoli gorele njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja posle 20.30 stigla je i do Beograda, a RHMZ je izdao hitno upozorenje na padavine veće od 20 milimetara za kratko vreme, grad i olujni vetar.

Ranije danas Sektor za vanredne situacije upozorio je građane putem mejla i SMS poruka na oluju sa gradom i olujnim vetrom za više područja u zemlji, ističuči da će to dovesti do opasnosti po bezbednost ljudi i životinja.

Upozorenje se odnosilo na teritoriju Vojvodine, šire područje Beograda, zapadne Srbije, Šumadije, Pomoravlja, Braničevskog i Borskog okruga.

Prethodno je iz Republičkog hidrometereološkog zavoda (RHMZ) pokrenuta procedura za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekivalo na delovima teritorije Srbije.