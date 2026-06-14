Patrijarh je, u intervjuu u emisiji Dan osmi koja je emitovana na K1 TV i Tanjug TV, govoreći o tome kako je Pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped dve godine dogovaran i organizovan dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Beograd.

Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja Pojasa, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i poklonjenje Pojasu u Hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu.

"U svakom slučaju, svima hvala. Volja Božija je bila da Pojas dođe i mi smo blagodarni Bogu na tome", kazao je patrijarh.

Podsetio je da je mnogo ljudi učestvovalo u organizaciji i naglasio da su gotovo svi, bez izuzetka, volontirali.

Ukazao je takođe da se svetinje sa Svete Gore ne iznose ni često ni lako.

"Poznajem igumana manastira Vatopeda više decenija i imamo bratske odnose. Skoro dve godine smo se dogovarali i organizovali dolazak Pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. I, naravno, tu dugujemo zahvalnost i našoj državi što je ona, u logističkom smislu te reči, doprinela da ovaj Pojas dođe sa manje komplikacija", naveo je patrijarh.

Podsetio je da je isti slučaj bio i sa izložbom u Galeriji SANU u Beogradu, posvećenoj 850. godišnjici rođenja Svetoga Save, gde je, između ostalog, bilo sedam svetih predmeta, među njima i dve ikone sa prvog ikonostasa manastira Hilandara iz 12. veka.

Primera radi, kako je dodao, ti predmeti su prvi put izašli sa Svete Gore.

Govoreći o vezama manastira Vatoped i srpskog naroda, podsetio je da je Sveti Sava, zajedno sa svojim ocem, stasavao duhovno u manastiru Vatopedu i da je manastir Vatoped u to doba izdvojio deo svoje zemlje i poklonio Svetom Savi i Svetom Simeonu da podignu manastir Hilandar.

Patrijarh je dodao da su i mnogi drugi srpski vladari, među njima i Sveti knez Lazar, bili povezani sa manastirom Vatoped i dodao da je knez Lazar Hrebeljanović poklonio tom manastiru deo Bogorodičnog pojasa, koji je u to doba bio u Srbiji, i jedan veći deo Časnoga krsta.

Govoreći o odnosima srpske i grčke crkve i srpskog i grčkog naroda, naveo je da je iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem čovek ljubavi i da je njegovo učešće u donošenju Časnog pojasa u Srbiju izraz njegove ljubavi prema srpskom narodu, pa i prema našoj smernosti.

Patrijarh je rekao da je zahvalan Bogu što su vernici u Srbiji i Srbija imali prilike da preko Časnog pojasa dodirnu večnost i da čitavim svojim bićem razumeju da, kako je naveo, večnost nije nešto što pripada imaginaciji i što nas čeka u budućnosti, nego da ona počinje već ovde i sada.

Naveo je da će deo novca koji su građani ostavljali celivajući Pojas Presvete Bogorodice biti upućen na Kosovo i Metohiju, dok će drugi deo biti doniran u dobrotvorne svrhe.

"Drugi deo ćemo da damo u druge dobrotvorne svrhe. Jedna od tih je, to već kao crkva činimo i kao arhiepiskopija, dajemo stipendije, pa da i ovog puta tako učinimo, deci iz mnogodetnih porodica. Videćemo još šta možemo učiniti. To je ono što sada nameravamo. Još se nisam bavio detaljima, ovih dana ću videti kako stvari stoje, tako da ćemo izvestiti javnost", rekao je patrijarh.

Dodao je da je SPC smatrala da sav ostavljeni prilog treba da ide u manastir Vatoped i da to bude dar našeg naroda manastiru Vatopedu.

"Ponudili smo starcu Jefremu da sav prilog ide za manastir Vatoped i da to bude nastavak našeg darivanja manastiru Vatopedu. Međutim, on je rekao da oni nemaju blagoslov da bilo kada uzmu i jedan dinar ili i jedan evro za svoje potrebe od onoga što neko daruje celivajući Pojas, i da sve, ne samo sada, nego i uvek i u samom manastiru, što se skuplja na taj način, oni daju u dobrotvorne svrhe.

Tako da je on odmah rekao da meni stavlja na raspolaganje sve što se sabere. Ja, poučen i njihovim primerom, a i sam osećajući da je to prilog našeg naroda Presvetoj Bogorodici, smatrao sam da treba da nađemo način gde da rasporedimo, to jest, kao distributeri onoga što narod daje, uputimo tamo gde mislimo da u ovom trenutku može biti dobro i korisno", rekao je patrijarh.