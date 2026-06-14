- Poslednji put je viđen oko 08.06.2026. godine 13:30 časova u Velikoj Reci na Drini, gde je otišao na kupanje. Od tada mu se gubi svaki trag. Tokom potrage pronađen je njegov mobilni telefon u Drini, a potraga koju sprovode nadležne službe i porodica i dalje traje - navodi se u apelu porodice Smiljanić.

Vladimir je visok oko 180 centimetara, težak oko 75 kilograma, a u trenutku nestanka na sebi je imao drečavo narandžasti šorc.

Svi koji imaju bilo kakvu informaciju mogu da se jave na broj: 066- 868-83-93, navela je sestričina Ana.