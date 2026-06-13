Kiša se očekuje samo ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, stoji u prognozi.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje povremeno biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 22 do 26 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da će već tokom vikenda doći do novog pogoršanja vremena. U nedelju će vreme biti promenljivo oblačno uz sunčane intervale i dodatni porast temperature, ali se posle podne i uveče na severu i zapadu Srbije očekuje novo naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom noći padavine će se proširiti i na centralne krajeve zemlje.

Nestabilno početkom naredne sedmice

Prema prognozi RHMZ-a, početak naredne sedmice doneće svežije i nestabilnije vreme. U ponedeljak će kiša i pljuskovi sa grmljavinom biti češći na severu, zapadu i u brdsko-planinskim predelima, dok se u utorak nestabilnosti sele ka centralnim i južnim krajevima Srbije.

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će u nedelju temperature lokalno dostići i oko 30 stepeni, ali da će krajem dana na severu regiona ponovo doći do razvoja grmljavinskih sistema, uz mogućnost lokalnih nepogoda.

On dodaje da će se oblačni sistem sporo premeštati ka jugoistoku, pa će nestabilno vreme potrajati i tokom ponedeljka. Tada su mogući obilniji pljuskovi, naročito u drugom delu dana, dok će temperature biti niže i kretaće se od oko 18 stepeni na severu do oko 26 stepeni na jugu i jugoistoku regiona.

Od sredine sedmice povratak leta

Već od srede očekuje se stabilizacija vremena i postepen porast temperature. Prema najavama meteorologa, vreme će biti pretežno sunčano, dok će se kratkotrajna kiša ili pljusak zadržati samo ponegde u brdsko-planinskim predelima juga i jugozapada zemlje.

Čubrilo ističe da bi krajem naredne sedmice temperature mogle da dostignu između 32 i 35 stepeni, a lokalno čak i oko 37 stepeni Celzijusa. Uz to će i noći postati znatno toplije, pa se u pojedinim krajevima očekuju takozvane tropske noći, kada temperatura ne pada ispod 20 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, moguće osveženje uz pljuskove moglo bi da stigne tek oko 25. juna. Do tada Srbiju očekuje još nekoliko dana prijatnijeg junskog vremena, nakon čega sledi prvi izraženiji toplotni talas ovog leta.

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