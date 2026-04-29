Zbog niskih temperatura žuti meteoalarm na snazi je u sredu u Bačkoj i u Banatu. Sutradan, odnosno 1. maja, kada Srbi tradicionalno idu na prvomajski uranak, žuti meteoalarm zbog niskih temperatura je na snazi u celoj zemlji!

Žuti meteoalarm upozorava da vreme potencijalno može biti opasno.

"Štete u poljoprivredi - povrćarstvo, vinogradarstvo i voćarstvo posebno su ugroženi, glasi objašnjenje ovog alarma, objavljeno je na sajtu RHMZ.

Kako se dodaje, ovo su nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom i medicinskom kontrolom i meteoropate.

Takođe, na snazi je i hidrološko upozorenje.

"Na Dunavu od Bezdana do Novog Sada vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa", navodi se na sajtu RHMZ.

Vreme do kraja današnjeg dana

Danas (29.04.) u većini mesta umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima.

Vetar slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 14 °C na zapadu do 23 °C na jugoistoku Srbije.

U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg.

Vreme narednih dana

U Vojvodini i na zapadu Srbije se u četvrtak, 30. aprila, očekuje razvedravanje, pa će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano, a u ostalim krajevima pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na istoku Srbije gde će biti padavina i u toku noći ka petku.

Vetar će biti umeren, ponegde i jak severni i severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 4 do 10, a najviša od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu se sutra ujutro očekuje razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano, s vetrom umerenim, severnim i severoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom oko 16 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. maja, u petak i za vikend, od 1. do 3. maja, vreme će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo, a uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

U petak i u subotu se očekuje pojava prizemnih mrazeva, dok će dnevne temperature od subote biti u porastu.

Početkom sedmice biće pretežno sunčano, a zatim nestabilnije sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

