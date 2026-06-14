Gomila pristalica nije baš navijala – nego je kroz gomilu prostrujao žagor. Delovali su, ako ništa drugo, iznenađeno.

A sada, on sprovodi stvar u delo, dozvoljavajući UFC-u da podigne arenu na Južnom travnjaku. Sedam borbi u kavezu biće održano na terenu Bele kuće u čast predstojeće 250. godišnjice nacije – dana koji je takođe i predsednikov 80. rođendan.

Pored toga, on je preduzeo niz drugih sporednih projekata koji – strogo govoreći – tradicionalno nisu centralni za svakodnevno donošenje odluka predsednika u ratnom vremenu. Vezano sa godišnjicom, on će biti domaćin skupa na Nacionalnom tržnom centru i planirao je IndiKar trku na ulicama Vašingtona.

A tu su i građevinski projekti, koje predsednik SAD ne može da ne pomene, čak ni na nepovezanim zvaničnim događajima. Pre nego što je prošle nedelje potpisao zakon o finansiranju sprovođenja imigracionih zakona, detaljno je opisao svoj rad na reflektujućem bazenu Linkolnovog spomenika. Na saopštenju o energiji iz uglja, pomenuo je pešački most koji će povezati Linkolnov spomenik i reku Potomak.

A na nedavnom okruglom stolu o poljoprivredi u Viskonsinu, pokazao je poljoprivrednicima koji su sedeli sa obe njegove strane odštampane fotografije fontane u Vašingtonu.

„Imali smo 22 fontane koje nisu radile“, rekao je okupljenima. „Sve fontane, nijedna fontana u Vašingtonu nije radila. Od 22 fontane, sve izgledaju prelepo.“

Pored svega toga, srušio je istočno krilo Bele kuće da bi izgradio balsku dvoranu i podzemni vojni kompleks. I planira masivni luk u blizini Nacionalnog groblja Arlington.

Bela kuća je branila mnoge od ovih akcija kao one koje imaju presedan, ukazujući na građevinske projekte prethodnih predsednika. I to je fer, ali samo donekle, kaže profesor istorije sa Prinstona, Džulijan Zelizer.

„Možete pronaći delove onoga što je predsednik Tramp uradio, a koji su urađeni veoma različito i sa različitim svrhama“, rekao je on.

Tramp je pomenuo prethodne sukobe u Beloj kući – u nekima je učestvovao i sam predsednik Teodor Ruzvelt. A Zelizer ukazuje na to da je predsednik Truman masovno renovirao Belu kuću, koja se u to vreme bukvalno raspadala.