Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) proglasila je da su uslovi El Ninjo sada u toku u tropskom Pacifiku, pri čemu je temperatura površine mora naglo porasla poslednjih meseci, piše BBC.

Mnoge prognoze sugerišu da bi ovo moglo da se završi kao takozvani „super“ El Ninjo, pa čak i da bude među najjačim ikada zabeleženim.

Pored decenija zagrevanja izazvanog ljudskim delovanjem, moglo bi doneti još jednu rekordno toplu godinu - najverovatnije 2027. - sa poremećajima u vremenu, zalihama hrane i ekonomijama koji bi trajali do kraja te godine.

Ova objava NOAA nije iznenađenje jer su prognostičari očekivali ovu fazu zagrevanja, nakon što je hladniji „sestrinski“ obrazac, La Ninja, završen ranije ove godine.

Temperature površine mora u centralnom i tropskom Pacifiku sada su prešle prag od 0,5°C iznad proseka koji američki naučnici koriste za definisanje događaja El Ninjo.

„Uslovi El Ninja razvili su se tokom proteklog meseca, što pokazuju iznadprosečne temperature površine mora (SST) širom centralnog do istočnog ekvatorijalnog Tihog okeana“, saopštila je agencija.

NOAA je takođe primetila da vetrovi iznad ekvatorijalnog Pacifika počinju da se menjaju – znak da atmosfera sada reaguje na topliji okean, a ne samo na samo zagrevanje okeana.

Ono što je iznenadilo istraživače jeste koliko su kompjuterski modeli već sigurni u njegovu jačinu.

Intenzitet El Ninja meri se time koliko temperatura površine mora raste iznad proseka u ključnoj zoni Pacifika.

Jak događaj se definiše kao više od 1,5°C iznad proseka; veoma jak iznad 2°C.

Prema junskoj prognozi NOAA, „postoji 63% šanse za veoma jak El Ninjo tokom novembra i januara, što bi se svrstalo među najveće El Ninjo događaje u istoriji koja seže do 1950. godine“, saopštila je agencija.

Tri najjača događaja od tada bila su 1982/83, 1997/98. i 2015/16. godine.

Neki od najnovijih američkih i evropskih (ECMWF) modela idu dalje, pokazujući da temperature u tropskom Pacifiku potencijalno rastu više od 3°C iznad proseka do kraja godine.

Ali američka agencija je pozvala na oprez u vezi sa onim što njihova predviđanja jačine implicira.

„Čak i veoma jaki El Ninjo događaji ne dovode do očekivanog uticaja svuda, ali jači događaji mogu značajnije nagnuti šanse u korist očekivanih ishoda.“

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