Nedavno se pojavila informacija da je Goga Sekulić u vezi sa znatno mlađim muškarcem, a pevačica je sada demantovala te navode.

Kako je istakla, nije u ljubavnom odnosu sa muškarcem sa kojim je uhvaćena i koji je tri godine bio u zatvoru "Spuž".

- Moram da vas razočaram, nisam u vezi sa 21 godinu mlađim, taj dečko je moj drug. Sa njim sam snimala spot, saznala sam ko je NN lice koje širi dezinformacije, žao mi je dečka, svašta su mu napisali. Moj bivši muž je mlađi od mene 15 godina, naravno da može mlađi - rekla je Goga.

"Može i mlađi i stariji"

Iako je solo, pevačica je progovorila o svom tipu muškarca, te otkrila da joj godine nisu važan faktor.

- Nemam ništa protiv starijih, možda ima momaka srednjih godina koji vode računa o sebi i treniraju. Isto kao što imamo primere devojčica od 19 godina koje su sa čovekom od 50 godina, tako bih mogla i ja. Uvek idem srcem, dešavalo se i da pogrešim. Imam udvarača i 20 godina, ali gde ću decu... Granica mora da postoji - istakla je pevačica pred okupljenim medijima.

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