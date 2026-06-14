Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će pre nego što podnese ostavku na tu funkciju dati sve od sebe da obezbedi većinu u Skupštini Srbije kako bi se sprovele promene u obrazovnom sistemu, posebno kada je reč o visokoobrazovnom sistemu.

"Daću sve od sebe da obezbedim većinu u Narodnoj skupštini, ne znam od kojih partija, sve ću da pozovem, da obezbedim većinu za promenu obrazovnog, posebno visokoobrazovnog sistema u Srbiji. I baš me briga koliko će da protestuju i Đokić i svi ostali. Hoću da imamo konkurenciju, hoću da omogućim svoj deci i koji imaju mnogo manje para, da imaju pravo da se školuju na boljem univerzitetu nego što su danas i neki naši", kazao je Vučić gostujući na TV Prva.

Dodao je da će se u međuvremenu popravljati i naši univerziteti koji se, kako je rekao, srozavaju iz godine u godinu zahvaljujući tome što se bave svim drugim osim svojim poslom.

Komentarišući naslovne strane pojedinih opoziciono orijentisanih medija gde su se mogli videti naslovi poput "Roditelji: deca nisu eksponat za Ekspo", Vučić je rekao da to kažu oni koji su insistirali da deca budu eksponat za najgoru i najprljaviju politiku koja je vođena u prethodnih godinu i po dana.

"Deci daju nalepnice da lepe po školskim klupama i daju im neke knjige. Crtaju krvave šake. Učitelji im govore 'pišite, crtajte šta god stignete'. Idite na ulicu, sprovodite revoluciju. A za nešto što je divno, lepo, gde možete da naučite, da se upoznate sa strancima, da naučite strane jezike, njihove običaje, da pokažemo našu ljubaznost, da vidite šta je stvarni život, šta su divni događaji, za to neće", dodao je predsednik Vučić.