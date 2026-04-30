Nemanja Starović reagovao je na izjavu Dragana Đilasa, koji je rekao da "Vučić obećava ulazak Srbije u EU, a sve radi da taj proces zauvek zaustavi."

"Veoma je dirljiva iznenadna briga gazde srpske opozicije za naš evropski put. Bila bi još i uverljivija da se ne sećamo tako dobro njihovog vremena, kada je "Evropa" služila samo kao dimna zavesa za pljačku države i naroda. Juče su u Skupštini glasali protiv paketa evropskih zakona, a danas nam drže predavanja. U tome se danas vidi sva razlika, između nas koji sprovodimo zahtevne reforme zarad evropske budućnosti i političara bivšeg režima kojima su puna usta Evrope, a zapravo čine sve kako bi Srbiju na tom putu sapleli i potom se irili skupljajući jeftine poene," naveo je.