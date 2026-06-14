"U ranim jutarnjim satima, naredio sam našim Oružanim snagama da presretnu tanker za naftu iz 'flote iz senke' koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš", rekao je Starmer u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, "ta uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im neće biti dozvoljeno da se sakriju".

"Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše Oružane snage i pripadnike organa reda koji čuvaju bezbednost ove zemlje 24 sata dnevno, 365 dana u godini", zaključio je Starmer.

Ranije ove sedmice, "Tajms" je objavio rezultate istraživanja, prema kojima su pripadnici ruske privatne vojne kompanije Vagner učestvovali u obezbeđivanju tankera iz ruske "flote iz senke" tokom prolaska kroz Lamanš.

Kako je navedeno, brodovi "flote iz senke" od 2023. godine ostvarili su veliki broj tranzita kroz britanske vode, uprkos sankcijama uvedenim Rusiji.