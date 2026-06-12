U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i nešto višim temperaturama nego prethodnih dana. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kratkotrajna kiša moguća je samo ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će na istoku zemlje povremeno biti i pojačanog zapadnog i severozapadnog vetra. Jutarnje temperature kretaće se od 9 do 15 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će vreme biti promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale tokom poslepodneva. Sredinom dana i posle podne postoji mogućnost kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura biće oko 13 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Novi talas kiše već u nedelju

Prema izgledima vremena do 20. juna, nedelja će biti topla i promenljivo oblačna, uz sunčane periode. Međutim, krajem dana na severu i zapadu Srbije očekuje se novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Tokom noći naoblačenje će se proširiti i na centralne krajeve zemlje, a sa njim stiže i osveženje.

Svežiji početak sledeće sedmice

Početak naredne sedmice doneće promenljivo oblačno i svežije vreme. U ponedeljak se kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju uglavnom na severu, zapadu i u brdsko-planinskim predelima, dok će u utorak nestabilnosti biti izraženije u centralnim i južnim krajevima Srbije.

Od srede meteorolozi najavljuju stabilizaciju vremena. Biće pretežno sunčano uz postepen porast dnevnih temperatura, dok se samo u planinskim predelima juga i jugozapada zemlje ponegde može očekivati kratkotrajna kiša ili pljusak.