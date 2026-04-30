Kako bi proširili ponudu i sadržaj i dali dopunski značaj Zlatiboru, Udruženje osiguravača Srbije i Galens invest pokrenuli su zajedničku grupu koja će proširiti kapacitete hotela „Zlatibor“. Uveliko se gradi moderni kongresni centar i proširuju smeštajni kapaciteti. To će, kako objašnjava generalni sekretar Udruženja Duško Jovanović, upotpuniti ponudu i sadržaj hotela „Zlatibor“ i cele destinacije.

- Želimo da Zlatibor, kao najvažnija turistička destinacija Srbije, postane lider kongresnog turizma. Površina kongresnog centra biće preko 8.000 kvadrata i obuhvatiće sve ono što je modernom centru potrebno - dvoranu od preko hiljadu kvadrata, prateće sale i salone, izložbene prostore... Na tri podzemne etaže biće dovoljno parking mesta za posetioce, a centar će toplom vezom biti spojen sa hotelom „Zlatibor“. Zbog pozicije u strogom centru, omogućiće razvoj kongresnog turizma od kojeg će korist imati i ostali hoteli i privatni kapaciteti, jer veličina centra prevazilazi kapacitete hotela.

Jovanović dodaje i da će buduća sala biti multifunkcionalna, opremljena najsavremenijim kongresnim inventarom i tehnikom, što će omogućiti organizaciju nekoliko događaja istovremeno, uz kapacitet više od 1.000 posetilaca. On podseća i da je kongresni turizam jedan od najspecifičnijih oblika turizma, jer je glavni cilj takvog putovanja poslovna aktivnost, a ne odmor. Inače, hotel Zlatibor je prošle godine osvojio nagradu „Turistički cvet“ koju dodeljuje Turistička organizacija Srbije i to u kategoriji najbolji planinski hoteli.

Najavljujete i proširenje kapaciteta hotela „Zlatibor“. Za koliko apartmana?

- Osim oko 150 soba i apartmana, hotel trenutno nudi „Magnezijum SPA&fitness centar“ na 4.000 kvadratnih metara i restorane koji su čuveni po ponudi tradicionalne i moderne kuhinje. Izgradnjom dve lamele u okviru Kongresnog centra, kapacitet hotela biće proširen za tridesetak apartmana i to je ono što će hotel imati u svom vlasništvu. Ostatak apartmana biće namenjen prodaji, a s obzirom na to da se radi o poslovnim apartmanima koje će fizička lica kupovati u vidu investicije, očekujemo da veći deo tih kapaciteta bude raspoloživ za izdavanje preko recepcije hotela, što će u prvoj fazi povećati ponudu hotela na preko 300 smeštajnih jedinica.

Zašto baš Zlatibor i otkud UOS u ovom poslu?

- Kongresno turističko putovanje je trenutno najunosnija forma turizma i pozitivno utiče na rast lokalne turističke privrede. Zlatibor kao region i posebno hotel „Zlatibor“, imaju velike potencijale u tom delu i ovom investicijom sa Galens investom želimo da budemo deo budućeg razvoja lokaliteta. Sigurni smo da će dovođenje turista tokom cele godine, posebno poslovnih ljudi, smanjiti zavisnost od sezonskog turizma i celoj destinaciji dati značaj koji i zaslužuje.

UOS je vlasnik hotela „Dunav“. Kakvi su planovi na toj lokaciji?

- Na tom mestu ćemo izgraditi ekskluzivni kompleks, ali još nije doneta odluka kog tipa. Govorimo o izuzetnom atraktivnom prostoru u blizini jezera i na glavnom šetalištu. Želimo da sa ove dve investicije i sa partnerima iz Galens investa doprinesemo da Zlatibor dostigne rang svetskih ekskluzivnih turističkih centara. To je naša najposećenija planina, koja je posebno atraktivna zbog blizine svim krajevima Srbije, čemu najviše doprinosi novoizgrađeni auto-put, koji omogućava da se iz Beograda stigne za dva sata.

Za one koji već razmišljaju o letovanju van Srbije, da li i kako u ova krizna vremena funkcioniše putno zdravstveno osiguranje?

- Rat i terorizam, po pravilu, izuzeti su iz standardnog osiguravajućeg pokrića. To znači da povrede u ratnom okruženju od npr. gelera, bombe ili rakete nisu pokrivene polisom putnog zdravstvenog osiguranja. Sve ostalo funkcioniše potpuno normalno i polisa pokriva neplanirane zdravstvene probleme, bolničko i vanbolničko lečenje. Ako se dogodi da se usred boravka u jednoj državi proglasi ratno stanje, polisa putnog zdravstvenog osiguranja prestaće da važi. Ipak, u takvim situacijama Udruženje osiguravača Srbije će se u saradnji sa osiguravajućim društvima potruditi da se važenje polise produži za nekoliko dana, dok se naši građani ne prebace na bezbedno.

