Mnogi turisti imaju naviku da sa hotelskog doručka ponesu kiflu, voće ili neki drugi zalogaj „za kasnije“ – na kraju krajeva, doručak su već platili. Ali postavlja se pitanje: da li je to zaista dozvoljeno?

Za mnoge je ovo sasvim uobičajena praksa, ali često krši pravila hotela, koja su navedena u kućnom redu ili opštim uslovima smeštaja.

U pravilu, doručak obuhvata konzumaciju hrane isključivo na licu mesta i u predviđenom vremenskom okviru. Kako objašnjava Karolina Vojtal iz Evropskog potrošačkog centra, u mnogim hotelima postoje i jasna upozorenja istaknuta u sali za doručak.

Ipak, u praksi hoteli često zažmure na sitnice – na primer, ako gost ponese jednu jabuku ili mali komad peciva. Problem nastaje kada se iznosi veća količina hrane.

U takvim slučajevima hotel može naplatiti dodatne troškove, a u ekstremnim situacijama čak i zabraniti dalji boravak.

Šta to znači za turiste?

Ako vas osoblje jednom upozori, važno je da to shvatite ozbiljno i da ne ponavljate istu praksu. Najsigurniji način da izbegnete neprijatnosti jeste da od početka poštujete pravila hotela.

Peškiri, papuče i sapuni – gde je granica?

Kada je reč o stvarima iz hotelske sobe, pravilo je još jasnije. Sve što se nalazi u sobi – poput peškira, papuča ili bade-mantila – predstavlja imovinu hotela i ne sme se nositi bez dozvole.

Ako ih gost uzme, to se može smatrati krađom. Isto važi i za kozmetičke proizvode u kupatilu, osim ako je jasno naznačeno da su namenjeni za poneti.

Najbolji savet

Ako niste sigurni šta je dozvoljeno, najjednostavnije rešenje je da pitate osoblje. Kratko i ljubazno pitanje može vas poštedeti neprijatnosti – a možda ćete, uz dozvolu, ipak poneti nešto sa sobom bez ikakvog problema.