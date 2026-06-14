Presednik Republike se osvrnuo i na lažnu empatiju i hipokrziju lažne blokaderske elite.

"To je slučaj sa tom lažnom elitom, ja nemam vremena za zgubidanjenje. Morali smo da menjamo zakon o radu, da donosimo mere finansijske konsolidacije. Samo gledate kako će oni da žive bolje i ništa drugo. Kriv sam što nisam to na pažljiviji način uradio, možda bi odnos tih ljudi bio drugačiji. Oni ne rezmišljaju o žrtvama nadstrešnice, ne znaju imena tih ljudi. Oni nisu čuli ni za bele čiope, mi smo ih nahranili, ne oni", kaže Vučić i dodaje da se i tu radi o dehumanizaciji u pravcu "Vučić nije čovek, ne voli životinje".

"Dolazite do svega, kad se pojavi smrt ili ubistvo devojke M. Ž. na Filozofskom fakultetu, ni minut ćutanja joj nisu dali. Psu u Novom Sadu su davali minut ćutanja. Psu koji je stradao jer je Hitna pomoć žurila da vozi teško životno ugroženog čoveka do Urgentnog centra i slučajno ga pregazila", podseća predsednik.

"A M. Ž.? Nije ih briga za to. Nisu dali policiji da izvrši uviđaj, a to što je mrtva nema veze. Sa takvim zlom i neistinama smo se suočavali. U toj kampanji vi nemate šansu. Nudim penzionerima novi paket - banje, lekovi, dodatna davanja, da vidimo kako siromašnijima da ponudimo više. Ali šta ja da nudim kad oni kažu 'ćuti ubico'. Ja ne mogu da odgovorim na milion takvih tvrdnji. Niko ne može da odgovori na takve lažne etikete", kaže Vučić.