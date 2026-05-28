Ni ponuđena nagrada od milion evra nije pomogla da se do kraja rasvetli ubistvo Duška Jovanovića – dvadeset dve godine nakon tog zločina i dalje nema odgovora ko je naredio da se likvidira glavni i odgovorni urednik „Dana“, ali i ko je povukao oroz 27. maja 2004.

Novinar i nekadašnji poslanik ubijen je hicima iz automatskog oružja, kada je izašao iz redakcije dnevnog lista čiji je bio vlasnik.

Za učešće u tom zločinu osuđen je jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je Apelacioni sud u aprilu 2017. godine potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora.

Do danas nije utvrđeno ni ko je odgovoran za to što više od dve decenije nema ozbiljnijih rezultata u istrazi.

Država je prošle godine javno obećala nagradu od milion evra za verodostojna obaveštenja koja bi mogla dovesti do rasvetljavanja ubistva osnivača i glavnog urednika lista „Dan“.

Nagrada je, piše u javnom obećanju Ministarstva unutrašnjih poslova, namenjena osobi koja dostavi informacije od ključnog značaja za identifikaciju izvršilaca, saučesnika, organizatora ili nalogodavaca ubistva.

Objašnjava se da obaveštenje, kako bi bilo prihvaćeno, mora sadržati tačne podatke, neposredno doprineti krivičnom postupku i imati značaj za donošenje osuđujuće presude.

I u obrazloženju se podseća da je, nakon više od dve decenije, za taj zločin pravosnažno osuđen samo saučesnik Damir Mandić, dok pitanja ko je ubistvo organizovao, naredio i izvršio i dalje nisu rasvetljena.

„Međutim, ključna pitanja – ko je organizovao, naredio i izvršio ovaj zločin – i dalje su ostala bez odgovora. Nakon dve decenije, Crna Gora duguje Dušku Jovanoviću, njegovoj porodici, redakciji lista ‘Dan’, novinarskoj zajednici i svim građanima istinu. Rešavanje ovog slučaja nije samo obaveza prema žrtvi i novinarskoj profesiji, već i ispit zrelosti institucija, spremnosti da se suoče s nasleđem nekažnjivosti i dokažu da je pravda dostižna, bez obzira na vreme koje je prošlo“, stoji u tekstu MUP-a.

Istovremeno su poručili da je javno obećanje nagrade znak institucionalne odlučnosti da se prekine krug nekažnjivosti i da se, u ime pravde, istine i odgovornosti, napravi korak ka konačnom rasvetljavanju slučaja.

