Rad tokom Praznika rada ponovo je u fokusu, jer 1. i 2. maj 2026. padaju u petak i subotu. Iako se često govori o „duploj dnevnici“, mnogi zaposleni i dalje nisu sigurni kako se ona zapravo obračunava i koliko tačno mogu da zarade.

Prema Zakonu o radu, zaposleni koji rade na dan državnog praznika imaju pravo na redovnu dnevnicu uvećanu za najmanje 110 odsto. To u praksi znači da za jedan radni dan tokom praznika dobijaju najmanje 210 odsto zarade. Na primer, ako je dnevnica 3.000 dinara, uz uvećanje radnik može da zaradi oko 6.300 dinara za taj dan. Ukoliko radi oba dana praznika, zarada se dodatno povećava.

Ipak, ne važi za sve isto – u pojedinim sektorima rad ne može da stane ni tokom praznika. To se najčešće odnosi na zdravstvo, policiju, trgovinu, ugostiteljstvo i saobraćaj. U takvim slučajevima, poslodavac može da obezbedi i zamenski slobodan dan, u zavisnosti od potreba posla.

S druge strane, zaposleni koji ne rade tokom praznika imaju pravo na punu naknadu zarade, što znači da im plata ostaje ista kao da su radili.

Kako Praznik rada 2026. pada u petak i subotu, mnogi će imati produžen vikend, dok će oni koji rade imati priliku da značajno uvećaju svoja primanja. Upravo zbog tog uvećanja, rad tokom praznika za mnoge predstavlja jednu od najisplativijih dnevnica u toku meseca.