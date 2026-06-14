Astrolozi tvrde da je reč pozitivnoj energiji..

Budući da se mlad Mesec nalazi u Blizancima, znaku koji vlada mislima i komunikacijom, donosi pojačanu samosvest, kao i fokus i smer.

Nakon velikih životnih promena ili perioda stagnacije, ova četiri znaka konačno mogu da očekuju napredak i pozitivne pomake.

Blizanci

Pošto se Mlad Mesec događa upravo u vašem znaku, pred vama su nedelje pune mogućnosti. Astrolozi tvrde da je ovo njihovo vreme da slede svoje ciljeve, kao i da krenu za onim što zaista žele za sebe.

U početku može delovati pomalo zastrašujuće, ali ovaj Mlad Mesec vas podstiče da prestanete da živite za druge i počnete da živite za sebe. Kako je vladar ovog Meseca Merkur, nemojte se iznenaditi ako iznenada osetite snažan poriv za akcijom.

Stvarajući veću stabilnost u svom životu, mogli biste značajno da poboljšate i finansijsku situaciju ako budete donosili mudre odluke.

Devica

„Ovaj Mlad Mesec u Blizancima veoma je značajan za vašu karijeru i javni ugled.“

Moguće je da ćete dobiti neočekivanu poslovnu priliku koja će vas učiniti vidljivijim na poslu. Pošto je Mlad Mesec u znaku kojim, poput vas, vlada Merkur, sada izlazite u prvi plan i umrežavate se uspešnije nego ikada.

Osećaj podrške i stabilnosti daje vam dodatni podsticaj da preuzmete lidersku ulogu.

„Imate sve veštine potrebne da budete lider i dovoljno samopouzdanja da svoju karijeru podignete na viši nivo.“

Zato nemojte bežati od promena — prihvatite ih otvorenog srca.

Strelac

Ovaj Mlad Mesec u Blizancima veoma je važan za vaše odnose i povezanost sa drugim ljudima.

To može biti ljubavna veza, dugogodišnje prijateljstvo ili poslovno partnerstvo. Kakav god odnos bio u pitanju, postoji velika verovatnoća da će uskoro preći na viši nivo.

Sve može delovati iznenada, ali nemojte propustiti priliku. Vodite i one teške razgovore koje ste do sada izbegavali i ne plašite se saradnje sa drugima.

Biće potrebno dosta iskrenosti, otvorenosti i spremnosti da saslušate drugu stranu. Ipak, ako prihvatite izazov, nagrade mogu biti izuzetno velike.

Ribe

„Ovaj Mlad Mesec u Blizancima fokusira se na vaš osećaj sigurnosti i dom“, objašnjavaju astrolozi.

Astrološkinja dodaje da se to odnosi na porodicu. Bilo da je reč o preseljenju ili učenju kako da postavite granice prema određenom članu porodice, naredni period doneće vam veći osećaj sigurnosti i unutrašnjeg mira.

Nećete samo stabilizovati porodične i bliske odnose. Takođe ćete ponovo otkriti ono što vas zaista ispunjava i pokreće. Kada shvatite šta vaše srce iskreno želi, otkrićete i mesto, ljude ili aktivnosti uz koje se osećate najsrećnije, prenosi Your Tango.