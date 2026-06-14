- Nije mi se javio dva puta, morao sam poruku da ostavim dva puta da bi se javio. Meni je bilo žao čoveka, on mi je rekao da smo se videli jednom pre 30 godina. Video sam da je Vlada Vuletić, ili Krstić, neko je rekao tačno: Nije problem u onom nesrećnom čoveku iz Šapca, jer njegov život je dovoljno problematičan da ima frustracije. Ali je problem u svima ostalima. Problem je u onome što sam sinoć čuo, u praznoj dvorani u Štutgartu. A to je da Vučić neće da ode sam. A znaju da lažu, ja sam priznavao da gubim i na 1 ili 2 odsto razlike. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od njih nema nikakvu empatiju, i došao je jedan od važnih ljudi sa te tribine, u studio jedne Šolakove televizije.I nije on došao da se izvini, zaključak pokazuje kakvi su to ljudi. Kaže: "Najgore od svega je što moramo da pričamo o tome, a ne o uspešnoj tribini" - rekao je predsednik.

On nije kriv što je naneo bol i poniženje jednoj porodici, taj čovek nije važan - on je ćaci, kaže Vučić.

- Nisu ćaci više naprednjaci, ćaci je svaki neutralan čovek, svako ko ima pitanje. I mora da bude pretučen. Ne žale oni za njim, nego zato što moraju da objašnjavaju zašto se to dogodilo na njihovoj tribini. I pitate se kako niko nije ustao u sali. Da sam bio tamo, ustao bih i odvukao bih ga, to je sramota i zastrašujuće. Meni su SPO-vci svojevremeno svašta izgovarali, u selima kod Valjeva. Govorili mi da sam ustaša, da mi je šef ustaša. I ja sam sa njima razgovarao sat vremena. Šta je bre ovo ljudi, ko su ovi ljudi, šta su umislili. Što se iživljavate na traktorima, što ne uđoste u park? Nego ste znali da će tamo neko da uzvrati, a gume i točkovi ne uzvraćaju udarac - istakao je Vučić.

