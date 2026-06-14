Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje mladih je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba životno ugrožena, saopštili su iz Hitne službe.

Na mesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, policije i Službe zaštite i spašavanja, dok su u evakuaciji povređenih učestvovali vatrogasci-spasioci. Istraga je u toku.

Porodica stradalog Janka M. objavila je čitulju:

„Tužnim srcem javljamo da je dana 13.06.2026. u 17. godini, u saobraćajnoj nesreći preminuo naš voljeni, nikad prežaljeni Janko M. Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 14.06. od 13:30 do 16 časova i dana 15.06. od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju pod Trebjesom. Kuća žalosti: Glibavac bb.”

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