Širom Srbije sunčano je toplo.

Trenutne temperature kreću se od 20 do 25 stepeni. Beograd meri 20, Sjenica 19, Zlatibor 18, a Kopaonik 13 stepeni. Najtopiji je Zaječar sa 25 stepeni.

Posle podne očekuje se umerena oblačnost, a posle 15 časova na jugozapadu Srbije očekuje se jači razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Oni se prvo očekuju na Pešteru, na jugu Zlatiborskog okruga, na širem području Golije, Ivanjice, Novog Pazara, Raške i Kopaonika.

Pred kraj dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom premeštaće se ka delovima zapadne i centralne Srbije.

Toplo vreme ostaće i do kraja dana, a makskmalna temperatura biće i do letnjih 25 stepeni.

U Srbiji već sutra pogoršanje vremena i zahlađenje.

Očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uslediće i prodor osetno hladnije vazdušne mase, pa će temperatura biti u osetnijem padu. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 15 stepeni.Padavine će se premeštati od severa ka jugu.

U toku večeri i noći, na planinama južne i jugozapadne Srbije očekuju se susnežica i sneg.

U četvrtak na severu razvedravanje, na jugu i dalje sa kišom, na planinama sa snegom.

Sneg će zabeleti sve planine na jugu i jugozapadu Srbije iznad 1.400 metara nadmorske visine, pa će se ponovo zabeleti Kopaonik, Golija, Zlatar i planine na Kosovu i Metohiji.

Evo šta se očekuje za Prvi maj

S obzirom na to da se do četvrtka uveče razvedravanje očekuje u svim delovima Srbije, noć ka petku biće vedra i veoma hladna.Mnogi će boraviti na otvorenom, a biće neophodna veoma topla garderoba.

Temperatura će se kretati od 1 do 7 stepeni, uz lokalnu pojavu mraza i temperaturu ispod 0 °C, dok se pri tlu mraz očekuje u mnogim predelima. Ponovo se preporučuje adekvatna zaštita poljoprivrednih i ratarskih kultura.

Dobra vest je da će za Prvi maj biti sunčano i toplije u odnosu na četvrtak, ali prohladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19 stepeni, što su vrednosti za 5–6 stepeni niže od proseka za ovo doba godine.

Duvaće i pojačan severozapadni vetar.

Srećom, padavine se ne očekuju, tako da će to biti idealno za boravak na otvorenom, ali svakako uz slojevito oblačenje.

Telegraf