Dok se Evropa suočava sa naglim promenama vremena, olujama, gradom, tropskim temperaturama i neočekivanim zahlađenjima, meteorolozi širom sveta sve više govore o jednom fenomenu – El Ninju.

Poslednjih dana pojam „El Ninjo“ našao se među najtraženijim terminima na internetu, nakon što su vodeće svetske meteorološke institucije upozorile da postoji velika verovatnoća da će se ovaj klimatski fenomen razviti tokom leta i potrajati do kraja godine.

Američka Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) saopštila je da su uslovi za razvoj El Ninja već prisutni, dok Svetska meteorološka organizacija (WMO) procenjuje da postoji čak 80 odsto šanse da se fenomen razvije tokom leta 2026. godine.

Šta je zapravo El Ninjo?

El Ninjo je prirodni klimatski fenomen koji nastaje kada površina Tihog okeana u ekvatorijalnom pojasu postane toplija nego što je uobičajeno. Iako se događa hiljadama kilometara daleko od Evrope, njegove posledice mogu da se osete širom planete.

Tokom El Ninja menjaju se vazdušne struje, raspored padavina i temperature na globalnom nivou. Zbog toga neke zemlje dobijaju više kiše i poplava, dok druge ulaze u periode suše i ekstremnih vrućina.

Zašto se sada toliko priča o njemu?

Najnoviji modeli pokazuju da bi El Ninjo mogao da bude među jačima u poslednjih nekoliko decenija. Pojedini meteorolozi čak upozoravaju da postoji mogućnost razvoja veoma snažnog događaja tokom jeseni i zime 2026/27. godine.

Stručnjaci upozoravaju da bi kombinacija klimatskih promena i El Ninja mogla dodatno da pojača ekstremne vremenske pojave širom sveta. Već sada se pominju rizici od velikih suša u pojedinim delovima Azije, ali i obilnih padavina i poplava u drugim regionima.

Da li će se osetiti u Srbiji?

Meteorolozi naglašavaju da El Ninjo ne određuje direktno vreme u Srbiji, ali može da utiče na šire atmosferske obrasce iznad Evrope.

Njegov uticaj na evropski kontinent često je slabiji nego u Americi ili Aziji, ali se pojedine godine povezuje sa toplijim periodima, dužim sušama ili izraženijim vremenskim ekstremima. Zbog toga stručnjaci pažljivo prate razvoj situacije tokom narednih meseci.

Može li da utiče na cene hrane?

Svetska banka već upozorava da bi snažan El Ninjo mogao da izazove probleme u poljoprivredi i da podigne cene pojedinih prehrambenih proizvoda širom sveta. Suše, manji prinosi i poremećaji u proizvodnji hrane mogli bi da se odraze i na globalno tržište.

Šta nas čeka?

Za sada nema razloga za paniku, ali stručnjaci poručuju da će naredni meseci pokazati koliko će El Ninjo zaista ojačati. Jedno je sigurno – meteorolozi širom sveta budno prate svaki stepen zagrevanja Tihog okeana, jer upravo od njega može zavisiti kakvo nas vreme očekuje tokom jeseni, zime, pa čak i naredne godine.