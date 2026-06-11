Širom Srbije ove večeri je oblačno i osetno hladnije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Padavine su veoma obilne.

Pljuskovi su veoma obilni u zapadnim, centralnim i severoistočnim delovima Srbije, u Banatu, u Beogradu, u Pomoralju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu. U ovim predelima do večeras je već palo i više od 20 litara kiše, a očekuje se ukupno i više od 30 litara.

Jake grmljavinske oluje premeštaju se preko juga, jugoistoka i istoka Srbije, uz jake gromove i vrlo obilne pljuskove, lokalno i grad. Na manjem prostoru u zonu grmljavinskih oluja u kratkom vremenskom intervalu očekuje se da padne i više od 30 litara kiše.

Pravi potop pogodio je i Beograd.

U nastavku večeri i tokom noći širom Srbije i dalje se očekuju kiša ui obilni pljuskovi, na jugu, jugoistoku i istoku Srbije i pljuskovi sa grmljavinom, uz opasnost od grmljavinskih oluja.

U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se vožnja prilagodi vremenskim uslovima i uslovima na putu.

Hladni front doneo je jako zahlađenje i temperature su prave jesenje ove večeri, a niže su i za 15-20 stepeni u odnosu na jušerašnji dan.

Zahlađenje je stiglo i do juga i istoka Srbije.

Trenutne temperature kreću se od 12 stepeni na zapadu Srbije do 18 na istoku i jugoistoku Srbije, u Beogradu je 14 stepeni.

Sjenica meri 10, Zlatibor 9, a Kopaonik 7 stepeni.

Podsetimo, jučerašnji dan doneo je Srbiji 34°C koliko je mereno u Vojvodini i u Pomoravlju, dok je danas na severu i zapadu Srbije bilo pravo jesenje vreme, svega 14-15 stepeni, a na jugoistoku Srbije je mereno 31°C.

Beograd večeras meri jesenjih 14 stepeni, dok je juče bilo tropskih 32°C, a u ovo vreme čak 30. Beograd je pred ponoć merio 27 stepeni i zabeležena je tropska noć, pa je sve do jutra bilo iznad 20 stepeni, da bi temperatura po prodoru hladnog fronta bila u osetnijem padu i već tokom jutra i prepodneva opala na 18, pa na 16 i tokom dana na 15°C.

Dakle, hladni front doneo je sa Atlantika širom severne i zapadne Evrope osetnu hladniju vazdušnu masu, koja je preko Alpa, centralne Evrope i Panonske nizije prodrla i do Srbije i sada nastavlja put dalje prema jugu i istoku.

Zbog opasnih vremenskih pojava i dalje treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Dobra vest je da noćas u Vojvodini sledi prestanak padavina i razvedravanje, pa se od petka ujutro očekuje vedro.

U ostali predelima Srbije još u petak ujutro kiša, uz razvedranje, pa će posle podne biti sunčano.

Za vikend sunčano i toplije.

U petak i u subotu vetrovito, uz jak severozapadni vetar.

Dakle, nakon prodora hladnog fronta, jakog zahlađenja i grmljavinskih oluja, Srbiju uskoro očekuje stabilizacija vremena.