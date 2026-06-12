U Srbiji će u petak, 12. juna biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok se samo ujutru i pre podne na istoku i jugu očekuje oblačno i mestimično kišoviti vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Duvaće umeren i jak vetar, na istoku Srbije povremeno i olujni severozapadni, dok će temperature biti od 12 do 24 stepena.
U Beogradu će biti promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 23 stepena.
Od utorka naredne nedelje očekuje se delimično razvedravanje.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)