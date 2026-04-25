Dečak star između šest i sedam godina nestao je večeras u ulici Babičkih odreda u Nišu, a policija je pokrenula hitnu potragu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, mališan se igrao u dvorištu sa svojim bratom blizancem. U jednom trenutku su otvorili kapiju, nakon čega je jedan od dečaka izašao napolje i krenuo uz ulicu.

Snimci sa sigurnosnih kamera pokazuju da je dečak oko 20 časova prošao uz ulicu naviše. Samo nekoliko minuta kasnije, tačnije u 20:04, istim putem prošla je i njegova majka, najverovatnije u potrazi za njim.

Dečak je u trenutku nestanka na sebi imao teget pidžamu, a prema rečima porodice, pre nego što je izašao iz dvorišta rekao je da mu se mnogo spava.

Policija i dalje intenzivno traga za detetom, koje još uvek nije locirano.