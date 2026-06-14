On ističe da su rezultati ipak ispisani na semaforu, i kaže da će o onome što je urađeno suditi generacije koje dolaze.

- Morate uvek da sačekate sud istorije. I verujem da će taj rezultat, a želim građane da podsetim, da 2010, 2011. i 2014. godine, mi smo delili treće i četvrto mesto u regionu sa Severnom Makedonijom, ispred nas su bili Crna Gora i BiH. Prosečna plata u Crnoj Gori je bila 50 odsto viša nego u Srbiji. Dakle, 50 odsto! Imali su 490, a mi 330 evra platu. Danas je prosečna plata u Srbiji nešto viša nego u Crnoj Gori. Dakle to je neverovatan napredak Srbije - naglasio je predsednik.

Podseća da je Dragoslav Avramović slavljen zbog jedne godine stabilnosti, a da sada niko neće da čestita njemu i rukovodstvu za to što imamo čak 14 godina stabilnosti.

- Mi izgleda nismo ljudi, moramo da budemo prikazani i prokazani kao neljudi, i zato rezultat ne sme da se broji. Brojaće se nekog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne svoje emocije - kazao je Vučić.