Međimurska policija objavila je detalje jučerašnjeg tragičnog događaja u reci Dravi kod Gornjeg Hrašćana, u kojem je život izgubio dečak.

Policija je oko 12.15 sati primila dojavu o nestanku mladića prilikom kupanja u starom koritu reke Drave. Dolaskom na mesto događaja utvrđeno je da se grupa dečaka kupala na navedenom području, pri čemu je jedan maloletnik sa obale skočio u reku Dravu i otplivao prema središnjem delu toka reke.

U jednom trenutku glavni tok reke povukao ga je ispod površine vode, nakon čega više nije izronio. Odmah po prijemu dojave pokrenuta je opsežna potraga tokom koje su korišćeni dronovi i ronioci.

Na mesto događaja upućeni su policijski službenici i radnici hitne medicinske pomoći, kao i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec i Javne vatrogasne jedinice Čakovec.

Nažalost, u 14.20 sati ronioci Javne vatrogasne jedinice Čakovec pronašli su beživotno telo maloletnog dečaka. Na mesto događaja izašao je mrtvozornik koji je pregledom tela utvrdio da nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt, već je zaključio da je smrt nastupila usled utapanja.

Nesrećni dečak bio je učenik sedmog razreda, a od njega se objavom na društvenim mrežama oprostila Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec.

– S velikom tugom i nevericom primili smo vest o tragičnom odlasku našeg dragog A. B., učenika 7. c razreda. Cela školska zajednica – učenici, učitelji i radnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec – duboko je potresena ovim preranim gubitkom. A. B. ostaće u našem sećanju kao drag učenik, vedar prijatelj i vredan član naše škole.

U ovim najtežim trenucima porodici, rodbini i prijateljima izražavamo naše najdublje i najiskrenije saučešće. Počivao u miru – poručili su iz škole.

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