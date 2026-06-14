Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio je odlazak sa funkcije predsednika Republike Srbije.

Na pitanje sa kakvim osećanjem se sprema da ode sa pozicije predsednika, Vučić kaže da oseća delimično zadovoljstvo onime što je urađeno.

"I opet imam dozu straha i nade za budućnost naše zemlje. Za devet godina, od kada sam predsednik, a pre toga premijer, prošli smo kroz poplave, migracionu krizu, zatim smo imali i koronu, sukob u Ukrajini, krize i razgovore oko KiM. I uvek smo se trudili da sačuvamo naše vitalne i nacionalne interese", kazao je on.