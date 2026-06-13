Uhapšeni su B. Ž. (51) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, M. J. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i M. I. (22), osumnjičenog da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Pretresom stana i drugih prostorija koje B. Ž. koristi pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla, navodi se u saopštenju MUP-a.

Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije.

Policija je prethodno zatekla B. Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.