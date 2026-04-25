Žena i dete tragično su nastradali u parku na zapadu Londona kada su upali u vodu.

Policija je pozvana nešto pre 16.30 časova u park Eltorn u Ilingu. Žrtve, za koje se veruje da su majka i njen sin, izvučeni su iz vode, ali su proglašeni mrtvim na licu mesta.

Policija radi na identifikaciji njihovih najbližih srodnika. Godine nastradalih nisu saopštene.

- Ovo je tragičan incident u kojem su žena i njeno malo dete izgubili život. Naše misli su sa njihovim najbližima - rekao je detektiv Pit Tekrej iz Jedinice za zapadno područje Metropolitenske policije:

- Takođe bih želeo da istaknem napore pripadnika hitnih službi i građana, koji su dali sve od sebe u izuzetno teškoj situaciji. Dok je istraga o onome što se dogodilo u toku, sve početne indicije ukazuju na to da okolnosti nisu sumnjive - zaključio je on.

BONUS VIDEO