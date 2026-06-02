U Srbiji će u utorak, 2. juna, biti promenljivo oblačno i nestabilno, sa najnižom temperaturom od 12 do 17, a najvišom od 24 do 27 stepeni. Na severu i zapadu ujutro i pre podne mestimično se očekuje kiša, a posle podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Kasnije posle podne i uveče i u ovim krajevima biće suvo. Vetar će biti slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima južne Srbije i jak, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac.

I u Beogradu će biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše, a od sredine dana suvo sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na južni pravac, dok će najniža temperatura biti oko 15, a najviša dnevna oko 27 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 9. juna, očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom pljuskova i grmljavina, koji će lokalno biti izraženiji uz grad.

Podsetimo, nevreme je juče pravilo haos u celoj Srbiji.

U Kragujevcu su ulice bile skroz pod vodom. A u tom gradu tokom oluje grom je udario u banderu i izazvao požar - očevici opisali jezive scene.

Desila se i drama u u dvorištu osnovne škole u Čačku! Naime, u dvorištu Osnovne škole "Milica Pavlović" usled snažnih udara vetra odlomio se veliki deo drveta, koji je pao u školskom kompleksu.