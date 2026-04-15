Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

"NEMAČKA PROPADA, SELIM SE" Gastarbajter otkrio surovo iskustvo o zemlji koju mnogi Balkanci smatraju obećanom

Na Reditu je osvanula objava koja je sumirala dilemu mnogih iseljenika.

 
Autor:  Milica Krstić
15.04.2026.14:51
0
Foto: Printscreen | ChatGpt Ilustracija
Jedna mana je znak inteligencije: Ako se žalite na ovo, pametniji ste nego što mislite Jedna mana je znak inteligencije: Ako se žalite na ovo, pametniji ste nego što mislite
Prethodna vest
KNEŽEVIĆ SA RODIĆEM: Srbija najjača sila u regionu, ponos za svakog Srbina
Foto: Printscreen | Instagram/dnp_cg
 KNEŽEVIĆ SA RODIĆEM: Srbija najjača sila u regionu, ponos za svakog Srbina
Sledeća vest

Korisnik koji se trenutno nalazi u Nemačkoj kratko i jasno je poručio:

- Voleo bih da odem odavde jer ovo sve propada i nema smisla ostati - pitajući da li još neko planira preseljenje u Švajcarsku.

Njegov osećaj nije usamljen

Istraživanja s početka 2026. godine pokazuju da čak svaka peta osoba u Nemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje, a kao glavni razlog navodi se potraga za "višim kvalitetom života". Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili dva lica Švajcarske - onu iz snova i onu iz noćne more.

Švajcarski san: Utočište od visokih poreza

Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je idealizovanu sliku Švajcarske kao utočišta od evropskih problema.

- Švajcarska ne propada jer ne dopušta socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 odsto privatno, nešto na šta se prosečnom Hrvatu diže kosa na glavi - napisao je korisnik, hvaleći njihov sistem direktne demokratije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu da "pojedu" visoku platu.

- Mislim da otići tamo i raditi prosečne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i deficitarno. Inače život neće biti baš lep s obzirom na to koliko je tamo sve skupo - istakao je jedan komentator.

Radnička prava i "građani drugog reda"

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Nemačkoj, ali za švajcarsku firmu:

- Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna da bude dosta tvrđi. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Nemačkoj. U Nemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen.

On je dodao i ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno:

- Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kad odu.

Raspravi se pridružilo i mišljenje da stranci, posebno oni sa prezimenom na "-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Da li Nemačka zaista propada?

Dok je autor objave uveren da Nemačka "propada", nisu se svi složili.

- Nemačka je super, posebno Minhen - glasio je jedan od odgovora.

Drugi korisnik je podelio da se baš seli u Nemačku na platu od 100.000 evra godišnje i veruje da će mu biti dobro, a ako ne bude, "ništa onda, malo Švajcarska ili Emirati".

Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom jeziku odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnu moć uprkos, kako kaže, svojim "niskim" životnim standardima.

Njegov stav odražava širi problem sa kojim se Nemačka suočava: uprkos hroničnom nedostatku radne snage i potrebi za stotinama hiljada useljenika godišnje, zemlja se bori da zadrži kvalifikovane radnike koje već ima, a koji su sve više nezadovoljni visokim porezima i komplikovanom birokratijom.

Alo.rs/Večernji

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Možda vas zanima

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

20:20 | 14
NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
Foto: Alo | Tanjug

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično

19:01 | 31
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
Foto: Alo | Tanjug

IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar

18:55 | 50
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
Foto: Alo | Tanjug

ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama

18:40 | 24
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
Foto: Alo | Tanjug

I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?

18:27 | 29
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Foto: Alo | Tanjug

VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"

18:14 | 41
Nemačka radnici

Povezane vesti

STISLA KRIZA, KUKNJAVA U NEMAČKOJ: Ušteđevine više nema, a cene sve veće
Foto: Shutterstock | FOTOGRIN/Shutterstock
NEVOLJA SVE VEĆA

STISLA KRIZA, KUKNJAVA U NEMAČKOJ: Ušteđevine više nema, a cene sve veće

13:09 | 0
GEOPOLITIČKE TENZIJE STVARAJU KOŠMARE Šta će biti sa Nemačkom?
Foto: Shutterstock | Shutterstock
NIJE DOBRO

GEOPOLITIČKE TENZIJE STVARAJU KOŠMARE Šta će biti sa Nemačkom?

10:44 | 0
NEMAČKA HITNO REAGOVALA ZBOG IZRAELA! Ovo je moralo da se desi pre sutrašnjih pregovora
Foto: Shutterstock
Ohrabrenje

NEMAČKA HITNO REAGOVALA ZBOG IZRAELA! Ovo je moralo da se desi pre sutrašnjih pregovora

23:27 | 0
RASULO U LUFTHANZI Novi masovni štrajk, otkazani letovi, piloti neće da lete
Foto:Shutterstock
Kriza

RASULO U LUFTHANZI Novi masovni štrajk, otkazani letovi, piloti neće da lete

17:44 | 0
DALEKOVOD PAO NA VOZ! Jeziva nesreća u Nemačkoj, ima povređenih!
Foto: AP | AP
Ko je kriv?

DALEKOVOD PAO NA VOZ! Jeziva nesreća u Nemačkoj, ima povređenih!

17:08 | 0
Komentari (0)

Društvo

„DETETU PRAVE SVADBU ZA PRVI ROĐENDAN“ Bukti rasprava među Srbima zbog poklona i koverti
Prinstcreen/Ai ilustracija

„DETETU PRAVE SVADBU ZA PRVI ROĐENDAN“ Bukti rasprava među Srbima zbog poklona i koverti

15:37 | 0
URADITE LI OVO TOKOM BOLOVANJA GARANT DOBIJATE OTKAZ: Advokatica sve objasnila
profimedia | Profimedia

URADITE LI OVO TOKOM BOLOVANJA GARANT DOBIJATE OTKAZ: Advokatica sve objasnila

14:58 | 0
KIŠA NEMA NAMERU DA STANE! Stiže i zahlađenje, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana
Shutterstock

KIŠA NEMA NAMERU DA STANE! Stiže i zahlađenje, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

12:25 | 0
"UNIŠTE SVE ŠTO IM OBEZBEDIMO" "Drug poslao sliku, kaže, evo, pogledaj, Marko, šta su uradili!" Nikolić otkriva šokantne detalje o obnovljenim domovima
Printscreen

"UNIŠTE SVE ŠTO IM OBEZBEDIMO" "Drug poslao sliku, kaže, evo, pogledaj, Marko, šta su uradili!" Nikolić otkriva šokantne detalje o obnovljenim domovima

12:06 | 0
VOZAČI, OVO MORATE ZNATI: Grčka uvela nova pravila za prvu pomoć – kazne i problemi ako vam ovo fali u kolima!
Foto: Sergiy Palamarchuk / Shutterstock.com

VOZAČI, OVO MORATE ZNATI: Grčka uvela nova pravila za prvu pomoć – kazne i problemi ako vam ovo fali u kolima!

11:55 | 0
ZAMISLITE BEOGRAD BEZ SAOBRAĆAJNIH GUŽVI: Evo kuda će ići METRO - podzemna kičma Beograda
Printscreen/Naxi kamere

ZAMISLITE BEOGRAD BEZ SAOBRAĆAJNIH GUŽVI: Evo kuda će ići METRO - podzemna kičma Beograda

11:51 | 0
Ne propustite popust na gorivo na svim NIS benzinskim stanicama!
Promo

Ne propustite popust na gorivo na svim NIS benzinskim stanicama!

11:00 | 0
SRBIJA NA VINITALY Promocija sajma Wine Vision by Open Balkan
MPVŠ

SRBIJA NA VINITALY Promocija sajma Wine Vision by Open Balkan

10:00 | 0
SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O ALIMENTACIONOM FONDU Odgovori na najvažnija pitanja
Prinstcreen/Ai ilustracija

SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O ALIMENTACIONOM FONDU Odgovori na najvažnija pitanja

09:29 | 0
AMS Osiguranje čuva vaš dom dok uživate u prvomajskom odmoru
Shutterstock

AMS Osiguranje čuva vaš dom dok uživate u prvomajskom odmoru

09:00 | 0

Najnovije

Društvo

Najčitanije

4min

PRPA NA N1! Vučić pristao na duel, pa ga ekspresno otkazali – Goci povukao ručnu?!

4min

DRAMA U PRODAVNICI U ZEMUNU Lopov upada u radnju i juri ka kasi, pogledajte šta je uradio prodavac (VIDEO)

6min

Imate li ovaj broj u datumu rođenja? Stižu vam ogromne pare do kraja aprila!

8min

Stavite novčić u saksiju i gledajte šta se dešava: Ova biljka, kažu, donosi novac i lepe vesti

11min

OVO JE DEČAK KOJI JE SEJAO SMRT U ŠKOLI! Došao sa 5 pištolja i 7 okvira i zapucao po učionicama!

34min

„DETETU PRAVE SVADBU ZA PRVI ROĐENDAN“ Bukti rasprava među Srbima zbog poklona i koverti

1H

URADITE LI OVO TOKOM BOLOVANJA GARANT DOBIJATE OTKAZ: Advokatica sve objasnila

1H

"NEMAČKA PROPADA, SELIM SE" Gastarbajter otkrio surovo iskustvo o zemlji koju mnogi Balkanci smatraju obećanom

3H

KIŠA NEMA NAMERU DA STANE! Stiže i zahlađenje, evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

4H

"UNIŠTE SVE ŠTO IM OBEZBEDIMO" "Drug poslao sliku, kaže, evo, pogledaj, Marko, šta su uradili!" Nikolić otkriva šokantne detalje o obnovljenim domovima

7H

HOĆE DA OTMU SRPSKU TERITORIJU Čekali Orbanov poraz da krenu u akciju!

17H

KO JE ZAPRAVO POBEDIO NA IZBORIMA U MAĐARSKOJ? Soroš i Rotšild otvoreno slave rušenje mađarske države

22H

ŠEŠELJ O PROBLEMU KOJI ZAHTEVA REŠENJE Kad se nešto pretvori u buđ, veoma je teško to pročistiti

22H

PRVO OGLAŠAVANJE TRAMPA POSLE ORBANOVOG PORAZA Neočekivana poruka iznenadila sve

17H

ODBIO SAM DA SE OBAVEŽEM NA PREKID VATRE: Dramatična poruka iz Vašingtona, Izrael ne popušta

Vidi sve

Dnevni horoskop

Vidi sve

Vremenska prognoza

Galerije

"VASKRS ME VRAĆA U MOJ KRUŠEVAC" Sanja Vučić o udaji, majčinoj snazi i detinjstvu koje ju je oblikovalo
Foto: Nikola Todorović

"VASKRS ME VRAĆA U MOJ KRUŠEVAC" Sanja Vučić o udaji, majčinoj snazi i detinjstvu koje ju je oblikovalo

EKSLUZIVNO ZA ALO! Katarina Grujić emotivno progovorila o Vaskrsu, porodičnim vrednostima, naslednici i suprugu
Ljubica Arsenović, Foto Studio: Memories.by.tinkerllilly

EKSLUZIVNO ZA ALO! Katarina Grujić emotivno progovorila o Vaskrsu, porodičnim vrednostima, naslednici i suprugu

VASKRS U DOMU TAMARE MILUTINOVIĆ: Pevačica za Alo! otkrila: “Ćerku učim ljubavi prema veri i tradiciji“ (FOTO)
alo | Aleksandar Nalbantjan

VASKRS U DOMU TAMARE MILUTINOVIĆ: Pevačica za Alo! otkrila: “Ćerku učim ljubavi prema veri i tradiciji“ (FOTO)

VASKRS IZMEĐU KAMERA I PORODIČNOG DOMA Darko Tanasijević o prazničnom dežurstvu i "ukradenim" trenucima sa najmilijima
privatna arhiva

VASKRS IZMEĐU KAMERA I PORODIČNOG DOMA Darko Tanasijević o prazničnom dežurstvu i "ukradenim" trenucima sa najmilijima

BLOKADERIMA FRKA OD IZBORA Panika pred predstojeću sednicu Skupštine Srbije
Foto: Alo
Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,23 99,53 99,83
CAD CAD 72,04 72,25 72,47
AUD AUD 70,82 71,04 71,25
GBP GBP 134,65 135,05 135,46
CHF CHF 126,99 127,37 127,75

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati