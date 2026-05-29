U suđenju koje je privuklo veliku pažnju javnosti, članica Frakcije Crvene armije, poznate i kao teroristička grupa Bader-Majnhof, Danijela Klete osuđena je u sredu na 13 godina zatvora pred pokrajinskim sudom u severnonemačkom gradu Verdenu kod Bremena. Nakon što je odbrana Klete odmah uložila žalbu, kancelarija javnog tužioca takođe je u petak podnela žalbu, rekao je portparol, prenosi dpa.

Savezni sud pravde (BGH) u Karlsrueu sada mora da preispita odluku pokrajinskog suda zbog mogućih pravnih grešaka.

Cilj tužilaštva pri podnošenju žalbe jeste da se napad na blindirano vozilo za transport novca 6. juna 2015. godine u Šturu kod Bremena okvalifikuje kao pokušaj ubistva.

Tada su tri maskirana napadača pokušala da otmu sadržaj kombija. Ispaljeno je nekoliko hitaca, a vozač je strahovao za svoj život. Maskirani naoružani pljačkaši pobegli su praznih ruku.

Prema presudi pokrajinskog suda, Klete i njeni navodni saučesnici Burkhard Garveg i Ernst-Folker Štaub napali su vozilo. Međutim, prema mišljenju suda, delo nije predstavljalo pokušaj ubistva, već pokušaj oružane pljačke.

Žalba javnog tužilaštva odnosi se i na ukupnu kaznu, pošto tužilaštvo traži zatvorsku kaznu od 15 godina.

Sud je utvrdio da su između 1999. i 2016. godine Klete i njena dvojica saučesnika napadali vozila za transport novca i supermarkete širom severne Nemačke, pri čemu su ukrali oko 2 miliona evra. Prema presudi, ona je takođe prekršila Zakon o oružju i Zakon o kontroli ratnog naoružanja.

Advokati Kleteove uložili su žalbu dok se presuda čitala u sudnici. Iz perspektive odbrane, potpuno je nejasno ko je počinio pljačke. Po njihovom mišljenju, jedino dokazano delo Danijele Klete jeste kršenje Zakona o oružju, jer je oružje pronađeno u njenom stanu u Berlinu.