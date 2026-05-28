Mnogi ljudi s Balkana i danas veruju da odlazak u Nemačku automatski znači bolji život, veću platu i sigurnu budućnost. Ipak, iza priča o "uspehu preko granice" često se krije svakodnevica o kojoj se retko govori - umor, usamljenost i osećaj da ni posle godina rada čovek nije potpuno prihvaćen.



Upravo zato ispovest jednog gastarbajtera iz regiona, koji u Nemačkoj zarađuje 2.400 evra mesečno, izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama. Jedna reč koju svakodnevno sluša na poslu, kako kaže u svojoj objavi na Fejsbuk stranici "PrekoGrane", više ga zaboli od napornog rada i života daleko od kuće.

Očekivanja naspram realnosti

- Radio sam ceo život da odem "preko". Kad sam konačno došao u Nemačku, mislio sam da sam uspeo. Plata 2.400 evra, novi telefon, auto na rate... svi dole misle da živim top život.

A realnost? Budim se u 4:30. Vozim 40 minuta do posla. Radim s ljudima koji me i posle tri godine zovu 'Auslender'. Vratim se kući mrtav umoran u stan koji delim sa još dvojicom.

Nekad po dva dana ne pričam ni sa kim normalno. Najviše boli što svi misle da si uspeo samo zato što si u Nemačkoj", napisao je.

"Do tebe je, ne do Nemačke"

U komentarima ispod objave javili su se brojni ljudi sa sličnim iskustvima, a neki su pokušali da mu pruže reči podrške.

"Ajde, biće bolje. Ne treba se gurati u velike gradove gde su stanovi preskupi", poručio mu je jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su mu poručili da je promena ipak u sopstvenim rukama.

"Ako se posle tri godine nisi pomerio s jedne tačke – do tebe je, a ne do Nemačke!", napisao je jedan korisnik.

Ima još onih koji su to doživeli

Drugi su podelili i sopstvena iskustva života u inostranstvu.

"Deset godina u Nemačkoj uz puno muke i truda, učenja jezika, doškolovanja i borbe s birokratijom i nepotizmom ipak nije donelo zadovoljavajući rezultat. Postigao sam dosta i put mi je otvoren za još više, ali se ipak budim s tugom u srcu. Nije sve u novcu, daleko od toga. Ovde najviše fali društveni život i ona neka opuštenost bivanja i življenja. Svaki dan je borba, a front je polako dosadio", stoji u jednom od komentara.

(Blic)