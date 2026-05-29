Šta znači znak "277.1"

Ovaj specifični znak uveden je u Nemačkoj u aprilu 2020. godine u okviru velike reforme tamošnjeg Zakona o drumskom saobraćaju. Na prvi pogled podseća na klasičnu zabranu preticanja, ali jedan detalj je ključan: unutar okruglog znaka sa crvenim okvirom, pored crvenog automobila, nalaze se crni simboli bicikla i motocikla.

Značenje - vozačima svih motornih vozila na više od dva točka (automobili, kamioni, kombiji) strogo je zabranjeno preticanje dvotočkaša, odnosno bicikala, mopeda i motocikala.

Nemačke vlasti ovaj znak postavljaju na ključnim mestima: na uskim gradskim ulicama, nepreglednim krivinama, velikim usponima ili u zonama oko škola. Tamo gde je kolovoz previše uzak da bi automobil obišao biciklistu uz zakonski propisan bočni razmak (koji u Nemačkoj iznosi 1,5 do 2 metra), preticanje je ovim znakom potpuno zabranjeno. Vozačima automobila preostaje samo jedno – da strpljivo voze iza bicikliste dok ne prođu zonu zabrane.

Paprene kazne

Nemci ne praštaju kršenje ovog pravila, a kazne su skrojene tako da vozačima ne padne na pamet da "prolete" pored bicikliste:

70 evra i 1 kazneni bod platiće vozač koji je jednostavno obišao bicikl na mestu gde stoji znak.

150 evra i 1 bod je kazna ako je situacija na putu bila nepregledna.

250 evra, 2 kaznena boda i mesec dana bez dozvole sledi ako je vozač svojim preticanjem direktno ugrozio biciklistu.

300 evra i oduzimanje dozvole je epilog ukoliko ovakav manevar dovede do saobraćajne nesreće ili materijalne štete.

S obzirom na to da se u Nemačkoj dozvola trajno gubi sa sakupljenih 8 bodova, tamošnji vozači bez pogovora poštuju novu zabranu.

Da li ovaj znak postoji u Srbiji?

U zvaničnom Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji Republike Srbije ovaj znak ne postoji.

Kod nas je situacija zakonski rešena potpuno drugačije. Srbija koristi standardni znak zabrane preticanja (oznaka II-24 – crveni i crni automobil). Međutim, prema našem Zakonu o bezbednosti saobraćaja, ovaj znak zabranjuje preticanje motornih vozila na više od dva točka.

To znači da u Srbiji, čak i na mestu gde je preticanje najstrože zabranjeno, vi smete da preteknete bicikl, pod uslovom da ne prelazite punu belu liniju i da to radite na bezbedan način.