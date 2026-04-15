Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da je zadovoljan što Srbija postaje najjača vojna i ekonomska sila u regionu.

Knežević se danas sastao sa ambasadorom Srbije u Crnoj Gori Nebojšom Rodićem.

Kako je saopšteno iz DNP-a, oni su razmotrili aktuelne političke teme kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.

„Lider DNP-a zamolio je ambasadora Rodića da prenese čestitke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, ministru odbrane Bratislavu Gašiću i načelniku Generalštaba Milanu Mojsiloviću povodom juče izvedenih vojnih vježbi. Knežević je posebno potencirao zadovoljstvo što Srbija nabavkom vojnog naoružanja postaje najjača vojna i ekonomska sila u regionu, što čini ponosnim svakog Srbina ma u kojoj državi živio“, saopšteno je iz DNP-a.

Knežević je, dodaje se, iskazao nadu da će zvanična Crna Gora u narednom periodu mnogo više uraditi na poboljšanju bilateralnih odnosa te da je i on spreman da da svoj doprinos u tome.

„Predsjednik Knežević je iskoristio priliku da pozove ambasadora Rodića na otvaranje spomenika Jesenjinu 9. maja u Opštini Zeta, kao i obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom“, zaključili su iz DNP-a.

Bonus video: