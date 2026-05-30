Uginuli grbavi kit pronađen kod danskog ostrva identifikovan je sredinom maja kao Timi, potvrdila je danska Agencija za zaštitu životne sredine, a njegova sudbina je nedeljama zaokupljala milione ljudi nakon što se nasukao u nemačkim vodama.

"Mnogi ljudi su bili duboko zabrinuti zbog sudbine životinje i nadali su se da će biti moguće vratiti kita u divljinu. I ja sam delio ovu nadu", rekao je tada nemački ministar za zaštitu životne sredine Til Bakhaus.

Timi je uginuo pošto je pušten sa barže u otvoreno more, dok se dovodi u pitanje i način na koji je sprovedena akcija spasavanja, pišu danas nemački mediji. Lokalne vlasti prethodno su, više puta, bezuspešno pokušavale da vrate Timija iz plićaka u otvoreno more, nakon čega je dvoje preduzetnika finansiralo poslednji pokušaj njegovog spasavanja, uprkos sumnjama dela stručnjaka da može da preživi transport.

Sada je njegov leš izvučen na obalu ostrva, a kako je saopštio predstavnik danske Agencija za zaštitu životne sredine, Morten Abildstrom, operacija izvlačenja protekla je bez ikakvih problema i trajala je oko dva sata.

Stručnjaci će na plaži ispitati leš kita, a pošto je ležao tako dugo na Suncu, zadah je veoma jak, pa su danske vlasti upozorile lokalne stanovnike i posetioce da ne prilaze zbog rizika od infekcije, kazao je istraživač i ekspert za kitove, Peter Teglberg Madsen.

Leš životinje je plutao u vodi kod ostrva više od dve nedelje. Danci su jednom pokušali da izvuku kita, nadutog gasovima usled truljenja, u dublje vode kako bi ga odvukli do luke Grina na danskom kopnu. Taj pokušaj je, međutim, propao zbog lošeg vremena, a sada se obdukcija obavlja na ostrvu Anholt.

Primarni cilj je da se utvrdi uzrok smrti kita, rekao je Madsen, dodajući da se veliki deo diskusije vrteo oko toga da li je on mogao da bude spasen ili ne. Biolog sa Univerziteta u Orhusu smatra da životinja od samog početka nije imala šanse.

"Ovo je očigledno bila bolesna, oslabljena životinja koja nije mogla biti spasena i jednostavno je trebalo da bude ostavljena na miru", kazao je Madsen. On je dodao da je akcija pokušaja spasavanja predstavljala čistu okrutnost prema životinjama.

"Trebalo bi da budemo srećni što ponovo vidimo više grbavih kitova u Baltičkom moru. Umesto da koristimo toliko resursa da pokušamo da spasemo jednu životinju, trebalo bi da se pobrinemo da kitovi ne završe u takvim situacijama", rekao je istraživač.

Kit je više puta tražio plitke vode kod nemačke baltičke obale, a u nekoliko navrata se kretao dalje nakon što su mu se ljudi približili. Na kraju se zaustavio kod ostrva Peel u Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji, a protivno savetima nemačkih stručnjaka i institucija, državno ministarstvo zaštite životne sredine dozvolilo je privatnu inicijativu da se životinja transportuje i pusti u Severno more, podsetio je Špigel.

