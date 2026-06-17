Turistička organizacija Srbije organizuje promotivni događaj „Doživi Srbiju“, koji će biti održan u subotu, 20. juna, na Kalemegdanu, u prostoru oko Ribareve fontane, u periodu od 12 do 21 čas.

Ovaj tradicionalni događaj ima za cilj da domaćim i stranim posetiocima predstavi bogatu i raznovrsnu turističku ponudu Srbije na jednom mestu uoči letnje turističke sezone.

Kalemegdan, kao jedna od najposećenijih i najprepoznatljivijih turističkih lokacija u Beogradu, izabran je kao idealan prostor za predstavljanje različitih destinacija i sadržaja iz cele zemlje.

Na manifestaciji će se predstaviti više od 50 turističkih organizacija iz regiona, gradova i opština širom Srbije koje će posetiocima približiti autentične doživljaje, prirodne lepote, kulturno nasleđe i lokalnu tradiciju.

Posetioci će imati priliku da na jednom mestu upoznaju raznovrsnu turističku ponudu Srbije – od planinskih i banjskih destinacija, preko kulturno-istorijskih lokaliteta, do aktivnog odmora i gastronomskih specijaliteta.

Poseban akcenat stavljen je na autentične doživljaje, prirodu, lokalne proizvode, tradicionalne zanate, kao i ponudu seoskih turističkih domaćinstava, vinarija i destilerija.

Predstavljanje destinacija obuhvatiće brošure i promotivne materijale, usmene prezentacije, degustacije gastronomskih proizvoda, kao i izložbu suvenira i rukotvorina lokalnih proizvođača.

Događaj „Doživi Srbiju“ osmišljen je kao jedinstvena prilika da se na jednom mestu oseti duh Srbije i otkriju njene različite turističke priče – od severa do juga, od planina do reka i sela.

Turistička organizacija Srbije poziva sve građane i posetioce Beograda da u subotu, 20. juna, posete Kalemegdan i kroz bogat program dožive Srbiju na autentičan i inspirativan način.