Mala Cana je napustila kuću u kojoj je živela sa preminulim suprugom Andrijom Bajićem, a kako je objasnila, potpisan je ugovor kojim je on ostavio vikendicu ćerkama.

- On ima tu vikendicu koja se vodi na njega. Hteo da je prepiše na mene, a ja sam mu rekla: „Dok si ti živ i dok ti dišeš, to je tvoja kuća na tvoje ime, tvoje prezime”. Čak sam uspela da prebacim i račune na njegovo ime i prezime, da sve stiže tu. On je njima dao tamo kuću za koju su one napisale podelu. On je bio uveče uznemiren jako i rekao: „Idemo za Beograd, da rešimo to.” Pitala sam ga: “Jesi ti video šta potpisuješ?” On je rekao: „Ne. Sad ću da im tražim.” Međutim, mi smo dobili ugovor koji je sastavljen gde on nije imao čak ni pravo užitka. Kada smo otišli kod notara, bile su dve ćerke, starija i mlađa. Srednja je bila na moru. I počeli su da čitaju, ja sam mu samo jedno rekla: “Andrija, ja ću potpisati sve, ali, da li ti znaš šta znači nemati pravo užitka? Jesi ti to tražio?” On je ćutao, gledao me. On je meni rekao: “Ne znam šta ću da radim, ne znam više kome da idem.” Onda je u jednom momentu rekao: “Meni dođe da odem da se obesim u garažu". Rekla sam: “Jesi ti normalan? Šta pričaš? Zašto da se besiš, zbog koga?” On je mene molio da potpišem pošto sam ja kao supruga isto imala pravo užitka. Rekla sam da ću potpisati, ali i istakla da zna kad bude to potpisao da više nema nekakve veze sa tim, da može da bude samo gost, ta kuća se više ne vodi na njega. Znači, vodiće se na njih. I kad smo seli kod notara i kad je pročitala notarka sve to, on je rekao: “Imam nešto da dodam. Da li možete samo da upišete da imam pravo užitka?” One su skočile i rekle: “Šta?” Počele da se deru: “Ona te je nagovorila”. Ja sam za sve bila kriva. To se dodalo i odštampalo. One su bile uznemirene i ljute zbog toga što je on tražio pravo užitka. Ta notarka je rekla: “Gospođo, svaka vam čast na ovome”, a njemu je rekla da želi lep i dug život.

Na pitanje da li danas ima gde da se vrati da živi, ako je vikendica ostavljena ćerkama, Cana je rekla:

- On i ja smo napravili ugovor o izdržavanju za tu vikendicu. On je hteo da je proda, da kupi meni kuću negde i da to odmah bude na moje ime, da ne bi me njegove ćerke dirale, bojao se. Rekla sam: “Ne, mi nemamo decu i želim da ostanem u toj vikendici, ako već hoćeš da je ostaviš” - zaključila je pevačica.

Mala Cana išla u manastir

Pevač Andrija Bajić (89) preminuo je na VMA usled teške bolesti, a njegova supruga Mala Cana se ne oporavlja od teškog gubitka.

Pred kamerama je otkrila da je radila sve kako bi pomogla svom voljenom, te se nedavno i u manastiru molila za Andrijino zdravlje.

- Išla sam u manastir Tumane da se molim za njegovo zdravlje. Tamo su mi dali svesku koju sam stavila pored njegove glave. Konačila sam u manastiru kako bih bila na jutarnjoj liturgiji i rekli su mi da će se moliti za njega narednih 40 dana - rekla je Cana vidno slomljena.

Alo/Blic

BONUS VIDEO: