Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će od danas doći do obustave saobraćaja u ulicama Marulićeva, Mileševska i Tomaša Ježa, a od sutra je obustava u ulici Obalskih radnika.

U saopštenju se navodi da od danas, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji u zaštitnom pojasu vodovodne mreže, a koje izvodi Grad Beograd za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dolazi do zauzeća i raskopavanja kolovoza i zauzeća parking mesta u Marulićevoj ulici, na delu između Šumatovačke i Grahovske ulice na Vračaru.

Ovi radovi se izvode po fazama, a trajaće sve do 31. avgusta.

Takođe, na istoj opštini od danas dolazi do obustave saobraćaja, zauzeća i raskopavanja kolovoza, kao i zauzeća parking mesta u ulici Tomaša Ježa, kao i da je došlo do izmena režima saobraćaja u delu Mileševske ulice, u raskrsnici sa ulicom Tomaša Ježa.

Do ove obustave došlo je zbog izvođenja radova na rekonstrukciji u zaštitnom pojasu sekundarne vodovodne mreže u postojećoj regulaciji ulice Tomaša Ježa, a radove izvodi Grad Beograd za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

Radovi se sprovode u dve faze i traju do 27. jula.

Osim toga, u saopštenju navode da od sutra dolazi do obustave saobraćaja u ulici Obalskih radnika zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva.

Radove izvodi JKP "Beograd put", a zbog istih doći će do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u toj ulici, na delu od raskrsnice sa Strugarskom ulicom u visini kućnog broja 1a do raskrsnice sa Strugarskom ulicom u visini kućnog broja 11.

Ovi radovi na teritoriji gradske opštine Čukarica trajaće od 9. do 16. jula.

(Tanjug)