Snažno nevreme koje je prethodno pogodilo severne delove Beograda stiglo je i do centra grada, gde se u popodnevnim satima sručio jak pljusak praćen grmljavinom.

Za svega nekoliko minuta ulice su se našle pod vodom, dok je jaka kiša otežala saobraćaj i kretanje pešaka. Građani koji su se zatekli na otvorenom ostali su mokri do gole kože, a zbog gustog pljuska vidljivost je na pojedinim mestima bila znatno smanjena.

Posle Padinske Skele, nevreme zahvatilo i centar prestonice

Pre nego što je stiglo u centar grada, snažno nevreme pogodilo je Padinsku Skelu, gde je kiša padala gotovo monsunski, uz učestalu grmljavinu i jake udare vetra.

Tamni oblaci potom su se proširili preko većeg dela prestonice, donoseći nove obilne padavine i grmljavinske procese.

RHMZ upozorio na obilne padavine u Beogradu

Republički hidrometeorološki zavod prethodno je izdao hitno upozorenje navodeći da se jaka konvektivna oblačnost sa istoka Srema i juga Banata širi ka Beogradu.

Meteorolozi su upozorili da se u pojedinim delovima prestonice, najpre u Batajnici, Padinskoj Skeli i Borči, očekuju veće količine padavina, grmljavina i jak vetar u zoni pljuskova, uz mogućnost da se nestabilnost proširi i na ostale delove grada.

Istovremeno, na snazi je i upozorenje za područje Vojvodine, gde se u narednim satima očekuju lokalno obilni pljuskovi, grmljavina, grad i jaki udari vetra.

Građanima savetovan oprez

Meteorolozi upozoravaju da se tokom popodneva i večeri lokalno mogu razvijati novi grmljavinski oblaci, pa građanima savetuju dodatni oprez u saobraćaju i izbegavanje boravka na otvorenom tokom prolaska olujnih sistema.