Kako se navodi u današnjem saopštenju JP "Beogradska tvrđava", u periodu od 00.30 do 04.30 časova biće zatvorene vratnice Sahat kapije, Kralj kapije, Defterdareve kapije i Kapije despota Stefana.

Odluka je doneta usled učestalih incidenata koji su u prethodnom periodu zabeleženi na prostoru Gornjeg grada tokom noćnih sati. Pored slučajeva vandalizma i narušavanja javnog reda i mira, evidentirane su i različite vrste nezgoda koje su ugrožavale bezbednost posetilaca, ali i dovodile do oštećenja prostora i kulturnog dobra koje pripada svim građanima.

V. d. direktora JP „Beogradska tvrđava“ Nemanja Šegrt istakao je da je Beogradska tvrđava mesto od izuzetnog istorijskog, kulturnog i turističkog značaja, ali i prostor koji pripada svim našim sugrađanima i posetiocima.

"Ponosni smo što je Beogradska tvrđava sa parkom Kalemegdan dostupna svima. Upravo zato smatramo da je naša zajednička obaveza da čuvamo Beogradsku tvrđavu i odnosimo se prema njoj sa pažnjom i poštovanjem koje zaslužuje kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nažalost, učestali vandalski postupci i neodgovorno ponašanje tokom noćnih sati ostavljaju posledice na izgled, održavanje i bezbednost ovog prostora. Uvereni smo da će ova mera doprineti njegovoj boljoj zaštiti i sigurnijem boravku svih posetilaca“, rekao je Šegrt.

JP „Beogradska tvrđava“ poziva građane, posetioce i turiste da zajedno čuvamo Beogradsku tvrđavu i park Kalemegdan, poštujemo javni prostor i uvažimo odluku koja je doneta isključivo u interesu bezbednosti ljudi i očuvanja kulturnog nasleđa.

Samo odgovornim odnosom prema zajedničkom dobru možemo obezbediti da ovaj jedinstveni prostor ostane mesto susreta, odmora, kulture i ponosa Beograda, ukazuje se u saopštenju. Kako dodaju iz ovog preduzeća, ovaj javni prostor je mnogo više od tvrđave i parka – on je svedok istorije našeg grada i deo kolektivnog sećanja generacija Beograđana, te čuvajući njega danas, čuvamo i ono što ostavljamo onima koji dolaze posle nas.

U poslednjem incidentu na Kalemegdanu, mladić je u nedelju, pred zoru, pao sa 15 metara visine na Kalemegdanu i zadobio teške povrede glave. Kako su javili beogradski mediji, mladić je navodno bio u alkoholisanom stanju.

