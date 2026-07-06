Saobraćaj u Beogradu trenutno je pojačan na mostu Gazela, dok su Brankov most i Pančevački most prohodni.

Na Autokomandi je saobraćaj gušći, kao i na Plavom mostu u pravcu ka centru grada.

Centralne gradske ulice su uglavnom prohodne.

Bez dužih zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci čekaju najviše 4 sata

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, vozila na Batrovcima zadržavaju dva sata, a na Šidu četiri sata.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Posle vikenda koji je obeležio pojačan intenzitet saobraćaja, uz povremeno duža zadržavanja na frekventnim graničnim prelazima, početak ove radne nedelje u julu donosi nešto manji broj vozila na putevima.

Umerene letnje temperature i povoljni uslovi za vožnju olakšavaju putovanje, ali ne bi trebalo da zavaraju vozače, dodaju iz AMSS-a.

