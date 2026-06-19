Javno preduzeće za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd Beogradska tvrđava raspisalo je tender za izvođenje radova na investicionom održavanju, kojim je predviđena ugradnja taktilnih staza za slepe i slabovide osobe na prostoru Kalemegdana.

Projekat je deo aktivnosti na unapređenju pristupačnosti javnih površina u skladu sa zakonskim propisima i standardima fizičke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Prvom fazom radova obuhvaćena je trasa od ulaza iz Knez Mihailove ulice do spomenika Pobednik, kao i pravac do vidikovca sa izlazom na Parisku ulicu.

U drugoj fazi, koja nije predmet ovog tendera, planirana je izgradnja taktilne trase od Knez Mihailove ulice do Beogradskog zoološkog vrta i nazad.

Projektom je predviđena ugradnja taktilnih staza vodilja od nerđajućeg čelika koje omogućavaju bezbedno i samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba, kao i taktilnih polja upozorenja na mestima promene pravca, ispred prepreka i na početku i kraju trase.

Orijentacioni planovi i na Brajevom pismu, srpskom i engleskom

Pored toga, na ključnim lokacijama biće postavljeni reljefni orijentacioni planovi na Brajevom pismu, na srpskom i engleskom jeziku.

Planovi će biti montirani na samostojeće stalke i namenjeni lakšem snalaženju posetilaca sa oštećenim vidom.

Kako se navodi u tehničkoj dokumentaciji, izabrani izvođač moraće da ugradi sertifikovane elemente od inoksa sa protivkliznim svojstvima najmanje klase R11, kao i da poseduje ovlašćenje proizvođača za ugradnju sistema taktilnih staza.

Ponude se mogu dostaviti do 2. jula