Javno preduzeće za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd Beogradska tvrđava raspisalo je tender za izvođenje radova na investicionom održavanju, kojim je predviđena ugradnja taktilnih staza za slepe i slabovide osobe na prostoru Kalemegdana.
Projekat je deo aktivnosti na unapređenju pristupačnosti javnih površina u skladu sa zakonskim propisima i standardima fizičke pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.
Prvom fazom radova obuhvaćena je trasa od ulaza iz Knez Mihailove ulice do spomenika Pobednik, kao i pravac do vidikovca sa izlazom na Parisku ulicu.
U drugoj fazi, koja nije predmet ovog tendera, planirana je izgradnja taktilne trase od Knez Mihailove ulice do Beogradskog zoološkog vrta i nazad.
Projektom je predviđena ugradnja taktilnih staza vodilja od nerđajućeg čelika koje omogućavaju bezbedno i samostalno kretanje slepih i slabovidih osoba, kao i taktilnih polja upozorenja na mestima promene pravca, ispred prepreka i na početku i kraju trase.
Orijentacioni planovi i na Brajevom pismu, srpskom i engleskom
Pored toga, na ključnim lokacijama biće postavljeni reljefni orijentacioni planovi na Brajevom pismu, na srpskom i engleskom jeziku.
Planovi će biti montirani na samostojeće stalke i namenjeni lakšem snalaženju posetilaca sa oštećenim vidom.
Kako se navodi u tehničkoj dokumentaciji, izabrani izvođač moraće da ugradi sertifikovane elemente od inoksa sa protivkliznim svojstvima najmanje klase R11, kao i da poseduje ovlašćenje proizvođača za ugradnju sistema taktilnih staza.
Ponude se mogu dostaviti do 2. jula
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