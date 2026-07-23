Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas na redovnoj konferenciji u Starom dvoru nekoliko novih saobraćajnih rešenja koji bi trebalo da počnu da se realizuju na zimu ove godine i budu završeni krajem 2027. ili početkom 2028. godine zahvaljujući kojima će naš grad biti saobraćajno protočniji, kvalitetniji i infrastrukturno bogatiji.

On je istakao da Beograd živi svoj istorijski momenat u svakom pogledu te da kada se budu za ove dve godine završili planirani projekti, Beograd neće u potpunosti biti isti grad na koji smo navikli, menja se vrtoglavom brzinom i doživljava svoj vrhunac u svakom pogledu.

Prema njegovim rečima saobraćajni problem na Autokomandi je jedan od najkompleksnijih u gradu i njegovo rešavanje je krenulo stanicom „Jug” kojim je rasterećen dolazak na sam kružni tok u pravcu Voždovca.

– Sada najavljujem kružni tok u Bulevaru oslobođenja i kružni tok na raskršću Južnog bulevara i Ustaničke ulice. Imaćemo jednu saobraćajnicu koja će javni prevoz da spušta dole na auto-put i dole će biti proširenje autobuske stanice. Očekujemo da ovo u toku leta odnosno jeseni prođe sve tehničke procedure i verovatno u toku jeseni i zime krenemo sa radom – rekao je Šapić.

On je najavio da će Ulica omladinskih brigada imati dva kružna toka, jedan na raskršću sa Bulevarom heroja sa Košara, a drugi sa Ulicom Milutina Milankovića.

– Ona teška saobraćajna nesreća kada je vozač prošao kroz crveno svetlo i usmrtio skoro celu porodicu se upravo desila na raskrsnici Bulevara omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara. Mi ćemo pokušati gde budemo mogli da smanjimo mogućnost da takvi da se izazovu takve tragedije. Ovi kružni tokovi će Ulicu omladinskih brigada da učine daleko protočnijom, a ona je jedna od najopterećenijih na Novom Beogradu. Ta dva kružna toka bi konačno trebalo da učine saobraćaj protočnijim, bezbednijim, ali i estetski lepšim – rekao je Šapić.

Sledeći je kružni tok koji se nalazi ispred Odbojkaškog centra na Tošinom bunaru, a na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu biće izgrađeno osam kružnih tokova.

– Kada pređete Pupinov most pa krenete ka Novom Beogradu, prolazite dole kroz Zemun, prolazi se ispod autoputa, ide dalje ka Veletržnici, onda se dolazi na raskrsnicu Marka Čelebonovića. Iza Marka Čelebonovića se pravi, odnosno produžava se saobraćajnica koja ide s druge strane groblja, i dolazi do Surčinske, i dole se spušta na Vojvođansku ulicu. Plan nam je da tu napravimo osam kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena – rekao je Šapić.

Kako je rekao do kraja ove godine svi radovi bi trebalo da počnu, a u narednom vremenu najaviće još saobraćajnih infrastrukturnih rešenja zahvaljujući kojima naš grad biti saobraćajno protočniji, kvalitetniji i infrastrukturno bogatiji.

Kada je reč o Novom srpskom mostu Šapić je naveo da su mnogi delovi za most stigli iz Kine i montirani na licu mesta, ali da je kran koji je pao oštetio luk mosta i zbog toga će verovatno termin završetka radova biti pomeren.

Gradonačelnik je istakao da su počeli radovi na saobraćajnici u Ulici Vladimira Popovića i kružnom toku koji će biti jedan od četiri u tom delu grada.

– Kružni tok kod Ušća bi trebalo da poveže kružne tokove ispred Brankovog mosta i onaj koji se nalazi u Bulevaru Zorana Đinđića. Završetak tih radova očekujemo početkom 2027. godine. Kada je tunel u pitanju, početak radova zavisi od „galerija“ koje su otkrivene ispod zgrade MUP-a u Bulevaru despota Stefana. Neophodno je ustanoviti šta sve tu postoji i koliko će biti pomereni radovi za postavljanje instalacija. Tada ćemo znati kada je tačan termin zatvaranja saobraćaja u Bulevaru despota Stefana na sedam meseci, ali će to biti samo dok se budu radile instalacije. Kada bude počelo kopanje tunela uvek će biti otvorena jedna traka – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, u Bulevaru patrijarha Pavla za sada nema većih problema i radovi se odvijaju predviđenom dinamikom.

–Zajedno sa prethodno urađenom fazom tog bulevara, imaćemo u potpunosti „spojenu“ Rakovicu sa Novim Beogradom. Tu smo veliki posao uradili proširenjem dela Bulevara vojvode Mišića i Drajzerove ulice. Radovi u Bulevaru kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića i Karađorđevoj ulici teku predviđenom dinamikom i do proleća sledeće godine trebalo bi da bude završena ova faza radova, nakon čega će nakon dve i po godine ta dva dela grada biti povezana. Mislim da će ti radovi biti završeni pre kraja radova na novom mostu preko Save – dodao je Šapić.

On je istakao da će Svetogorska ulica biti proširena koliko bude moguće, ali ćemo se sačekati približavanje kraju radova na izgradnji podzemne garaže u Vlajkovićevoj.

– Takovska ulica je završena i uređena, dok u Kosovskoj nismo hteli da započnemo poslednju fazu radova jer još uvek prolaze kamioni, ali kada Kosovska bude imala tri trake uslediće i širenje Svetogorske naročito u delu do Vlajkovićeve. Što se tiče podvožnjaka u Bulevaru umetnosti, rok ostaje do kraja tekuće, odnosno početka naredne godine. Tamo je sve sređeno i rekonstruisano i „iscrtano“, a napravljena su i nova parking-mesta. Kada podvožnjak bude gotov, ulica će biti spremna i to će umnogome uticati na saobraćaj u tom delu Novog Beograda. Radovi u Studentskoj, Žorža Matea i Marije Bursać bi trebalo da budu završeni u toku septembra i to će biti svojevrsna „petlja“ sa nekoliko saobraćajnica. Bežanijska kosa je razvojem Beograda u poslednjih nekoliko godina postala veza za Surčin i Zemun, ali i Novi Beograd. U toku septembra očekujemo i kružni tok u Gandijevoj, koji je sastavni deo ovog projekta. Grčka ulica se probija i povezuje sa Surčinskom, koja će dobiti četiri trake i voditi ka Aerodromu. To će suštinski promeniti život ljudi koji žive i rade u Surčinu – istakao je Šapić.

Gradonačelnik je naveo da će zgrada BAS–a dobiti nadstrešnicu, da će se stara stanica za građane biti prebačena na ovaj deo, kao i da će u tu zgradu biti prebačen veći deo gradske službe. Celokupan projekat BAS–a će biti gotov do proleća 2027. godine.

Stanica „Jug”, će prema njegovim rečima, dobiti nadstrešnice kao i uključenje na auto–put odnosno saobraćajnicu Nova 8 koja će značajno rasteretiti i glavni kružni tok na Autokomandi.

Kako navodi, projekat uređenja platoa kod Hrama Svetog Save je korigovan i ostavljeno je svo zelenilo, koje je trebalo u prvobitnoj varijanti da se jednim delom ukloni.

–Projekat se sastoji iz dva dela, prvi deo je plato ispred Hrama, a drugi je parkovska celina i deo oko spomenika Voždu Karađorđu koji će ostati ozelenjen. Radovi su izuzetno skupi, jer se postavlja velika količina kamena, ali očekujemo da budu gotovi do leta 2027. kada će biti gotova i garaža u Skerlićevoj ulici – rekao je gradonačelnik.

Govoreći o izgradnji i rekonstrukcijama osnovnih škola u glavnom gradu, gradonačelnik je podvukao da je izgradnja osnovne škole u Meljaku produžena za 90 dana zbog nepredviđenih radova, a da će osnovna škola „Sveti Sava” na Vračaru biti gotova na zimu 2027. godine. Takođe je naveo je da će uskoro biti gotovi vrtići u Braće Jerković, u Borči kao i u Mladenovcu, Sunčevom bregu, Stepojevcu i Umčarima.

Kada je reč o izgradnji Linijskog parka, Šapić je istakao da je u završenoj četvrtoj fazi i da se čeka upotrebna dozvola a da je izgradnja olomunalno–bezbednosnih stanica otežana.

– Za sad je završeno 50 stanica i one su povezane sa vrtićima i školama. Dobili smo od svih direktora škola potvrde da je bezbednost u školskim dvorištima povećena otkad gradske službe prate. Nastavićemo projekat bezbednosti bez obzira što se naš rad obesmišljava – rekao je Šapić.

Gradonačelnik Šapić je naglasio da se pitanje javnog prevoza ponovo zloupotrebljava.

– Mislim da sam izuzetno zaslužan jer sam pokrenuo ozbiljne korake i mere, koje je Gradska uprava morala da preuzme. Ništa od toga ne bi bilo moguće bez apsolutne podrške Srpske napredne stranke i vladajuće većine u Gradu Beogradu. Kao što ništa od toga ne bi bilo moguće ili bi bile mnogo manje šanse da nije bilo mene, tako ne bi bilo moguće i da nije bilo prethodne vladajuće većine u Gradu Beogradu. Osnova je bila podrška Srpske napredne stranke, ali kao što je predsednik Vučić još pre par godina govorio, u velikoj stranci uvek postoje interesne grupe koje opstruišu određene tokove i projekte. Lokalna politika koju smo postavili pre četiri godine postala je „mainstream“ lokalna politika čitave zemlje. Mere koje smo uveli u Beogradu danas uvode drugi gradovi poput Niša, Kragujevca, Subotice…. Da li mislite da bi to moglo da se dogodi da ne postoji jasna i nedvosmislena odluka u vrhu stranke i države. Oni koji to ne razumeju su odlučili da ugrožavaju jedan od najvažnijih projekata zbog kojih će ova Gradska uprava ostati prepoznata i u budućnosti kao jedna od najuspešnijih. Nemam ambiciju da se više kandidujem za gradonačelnika, ali bih voleo da stranka i većina koju danas predstavljam ponovo dobije poverenje nakon izbora jer sam siguran da bi tako bio nastavljen kontinuitet mera i politike koju je do sada vodila – rekao je Šapić.

On je doda da je zaživela priča kako je javni prevoz u Beogradu sada neverovatno skup za Grad Beograd i kako se „pare daju privatnicima“ i kako „Šapić baca pare, ne zna da vodi grad i kako je udeo u budžetu ovakav ili onakav“.

– Zbog toga sam se potrudio da sakupim egzaktne podatke o tome koliko je od 2008. do 2025. godine gradski prevoz koštao Grad Beograd. Od 2008. do 2013. godine gradonačelnik je bio Dragan Đilas – 2008. godine udeo gradskog prevoza u budžetu je bio 29 odsto, 2009. godine 31 odsto, 2010. godine 30 odsto, 2011. godine 28 odsto, 2012. godine 29 odsto i 2013. godine 34 odsto. Prosek je 30 odsto. Od 2014. do 2021. godine, kada su gradonačelnici bili Siniša Mali i Zoran Radojičić – 2014. godine 32 odsto, 2015. godine 30 odsto, 2016. godine 27 odsto, 2017. godine 28 odsto, 2018. godine 29 odsto, 2019. godine 30 odsto, 2020. godine 30 odsto, 2021. godine 29 odsto. Prosek udela gradskog prevoza u budžetu Grada tokom ovog perioda bio je 29 odsto. Od 2022. do 2025. godine procenti su sledeći: 2022. godine 29 odsto, 2023. godine 30 odsto, 2024. godine 31 odsto i 2025. godine 32 odsto, odnosno prosečno 31 odsto. Kada sumiramo, u vreme dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik na gradski prevoz je odlazilo 30 odsto budžeta, za vreme Siniše Malog i Zorana Radojičića 29 odsto i u vreme moje malenkosti 31 odsto. Priče kako je udeo javnog prevoza u budžetu drastično povećan je notorna laž, koja se ponavlja već dve godine i koja je zaživela čak i među ljudima iz moje organizacije, koji su doneli jednu od najvažnijih mera po pitanju javnog prevoza. U periodu od 2008. do 2013. godine na ulicama Beograda se našlo novih 267 autobusa, 83 trolejbusa i 30 tramvaja, ukupno 380 vozila. U to vreme prosečna plata je bila 442 evra u Beogradu. U periodu od 2014. do 2021. godine nabavljeno je 349 novih autobusa, nije bilo novih tramvaja i trolejbusa, a prosečna plata je bila 536 evra u tih osam godina. Od 2022. do 2025. godine na ulicama Beograda našlo se novih 1250 autobusa i 25 tramvaja, što je ukupno 1275 vozila, a prosečna plata je 1060 evra. Danas se prevoz plaća 0 dinara, a od 2008. do 2013. godine mesečna karta je koštala 27 evra, što je bilo 6 odsto od prosečne plate. Od 2014. do 2022. godine karta je koštala 28 evra što je bilo pet odsto prosečne plate. Ovo su egzaktni podaci koje svako može da proveri – istakao je Šapić.

On je naglasio da neće da se pomiri sa tim da ova gradska uprava ne zna da rukovodi svojim budžetom.

– Mi smo prva Gradska uprava koja je otvorila mnoge teme, socijalne mere, infrastrukturu. Podestiću da je, u skladu sa zakonom o finansiranju lokalne samouprave, do januara 2017. učešće Grada u raspodeli poreza na zarade ostvarenog na teritoriji Grada Beograda bilo 70 odsto (Republici je pripadalo 30 procenata), a od 1. januara 2017. učešće Grada u raspodeli je 66 procenata u odnosu na Republiku koja zadržava 34 odsto – precizirao je Šapić.

Šapić je naglasio da se preko pola milijarde evra duguje Gradu Beogradu.

–Najvažnije kapitalne mere su besplatan javni prevoz, đačka pomoć i besplatni vrtići. Reforma javnog prevoza je nešto što danas radi Niš, Kragujevac, Subotica. Ako Srpska napredna stranka misli da ne treba da brani kapitalne mere koje ne bi bilo moguće da se donesu bez odluke SNS-a, onda neka ih ne brani. Neka puste pacovske kanale koji su se toliko zaigrali da su i podmetnuli predsedniku onog diletanta Brankovića koji niti zna šta priča, niti zna o čemu se radi, niti predstavlja objektivno sindikate jer 90 i nešto posto sindikata razume šta radimo i imamo njihovu podršku. U jednom momentu su se zapitali kako je taj čovek završio tamo, završio je zahvaljujući interesnim grupama. Oni zapravo ugrožavaju politiku koja ova gradska uprava i stranka vodi u Beogradu poslednje 4-5 godina i koja je prihvaćena na nivou cele države. Mislim da i predsednik shvatio s kim je imao posla – rekao je Šapić.

On je naveo da će celokupan iznos đačke pomoći biti isplaćen do kraja septembra ili početka oktobra.

–Moramo da vodimo računa o prilivu i kako nam se puni budžet, 40 miliona evra je veliki iznos koji kada bi isplatili ugrozili bi druge stvari. Nismo odustali, ali mi je zanimljivo da je više pažnje privuklo to što nije leglo svima u isto vreme nego kada smo doneli tu odluku. Trebalo je da kasni kako bi shvatili da ona znači. Naredne godine ćemo razmotriti da prijava počne od januara kako bi se isplaćivala u desetak rata – rekao je gradonačelnik.