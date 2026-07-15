Sreli ste negde na putu dugačku, vitku zmiju, uske glave i bez izraženih šara? Baš ovakvu kakva je snimljena u Ulici Grčića Milenka, u Šumicama? Onda ste sreli smuka ili Eskulapovu zmiju. Možda se čini kao golema i opasna, ali je neotrovna i više se boji ljudi nego oni nje.

Nisu je "svetla kamere" mnogo zbunila, nastavila je da se uvija i lagano kreće svojim putem.

Naši stari voleli su ovu zmiju i činjenicu da je korisna jer se hrani glodarima.

"Zbog toga ja volim zimu", navodi se u jednom komentaru ispod snimka.

"A šta će jadna i ona ima pravo na život , nikoga ne dira i ne treba je ni dirati, neka svako ide svojim putem. Smuk je bezopasan. Pokraj svakodnevnih monstruoznih ljudskih zlodela, zar se plašiti zmija? Pravda za sve živuljke ovog sveta a čovek pod hitno da se menja na svim poljima", navodi se u drugom komentaru.

Iako je široko rasprostranjena, kod nas je ugrožena i zaštićena vrsta.