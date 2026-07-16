Od sutra, zbog radova na održavanju autobuske okretnice "Borča 3", dolazi do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

U saopštenju se navodi da će ta izmena trajati do 20. avgusta, a radovi podrazumevaju zatvaranje polaznog odnosno dolaznog stajališta za linije 95 i 96, kao i polaznog odnosno dolaznog stajališta za liniju 85 u okviru okretnice.

Usled tih radova vozila javnog prevoza će saobraćati izmenjeno.

Vozila sa linija 85, 95, 95N i 101N će u smeru ka okretnici "Borča 3" saobraćati Ulicom Bele Bartoka i Prelivačkom do privremenog dolaznog stajališta "Borča 3" (#4179) u Prelivačkoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 118B.

Vozila sa ovih linija će u smeru ka Zrenjaninskom putu kao polazno stajalište koristiti postojeće stajalište "Borča 3" (#2804), koje u redovnom režimu koriste vozila sa linije 105L, a odakle će dalje, u smeru ka Trgu republike, saobraćati na svojim redovnim trasama.

Vozila sa linije 96 će u smeru ka okretnici "Borča 3" saobraćati ulicama Bratstva i jedinstva, Valjevskog odreda i Ratnih vojnih invalida do stajališta "Borča 3" (#2804), koje u redovnom režimu koriste vozila sa linije 105L, a odakle će dalje, u smeru ka Trgu republike, saobraćati na svojoj redovnoj trasi.