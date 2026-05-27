Već sedmi dan hiljade vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i drugih zemalja, dolaze kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Iako je od dolaska Pojasa u Srbiju prošlo nedelju dana, interesovanje građana ne opada. Dugačke kolone vernika i danas se protežu ulicama oko Hrama, dok mnogi strpljivo čekaju satima kako bi celivali svetinju. Mnogi ovaj događaj opisuju kao jedan od najvažnijih duhovnih trenutaka u poslednjih decenija, a među okupljenima vlada posebna atmosfera mira, vere i zajedništva.
Jedna od sugrađanki, u razgovoru za Alo!, otkrila je kako se oseća nakon što se poklonila najvećoj svetinji u Hramu Svetog Save:
- Sedam sati sam čekala, od pola četiri i srećna sam mnogo! - istagla je gospođa za Alo!
Na pitanje da li joj je bilo teško u redu da čeka, ističe da joj "ništa nije bilo teško" i da je sve bilo "milina".
Jedan mladić došao je iz Brčkog, a za Alo! ističe da je vredeo "svaki minut čekanja".
- Čekali smo osam, osam i po sati i mislim da je vredeo svaki minut. Osećao sam malo umor ali sam znao da će da se isplati - rekao je za Alo!
Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je juće da će Pojas Presvete Bogorodice ostati u hramu Svetog Save u Beogradu do ponedeljka, 1. juna, umesto kako je ranije bilo najavljeno do petka, 29. maja.
Navodi se da je na molbu patrijarha SPC Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čeka u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu.
Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u Spasovdanskoj litiji od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save. Relikvija je doneta u Beograd šest vekova pošto ju je Knez Lazar poklonio Manastiru Vatoped.
BONUS VIDEO
Komentari (0)