Već sedmi dan hiljade vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i drugih zemalja, dolaze kako bi se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save u Beogradu, jednoj od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Iako je od dolaska Pojasa u Srbiju prošlo nedelju dana, interesovanje građana ne opada. Dugačke kolone vernika i danas se protežu ulicama oko Hrama, dok mnogi strpljivo čekaju satima kako bi celivali svetinju. Mnogi ovaj događaj opisuju kao jedan od najvažnijih duhovnih trenutaka u poslednjih decenija, a među okupljenima vlada posebna atmosfera mira, vere i zajedništva.

Jedna od sugrađanki, u razgovoru za Alo!, otkrila je kako se oseća nakon što se poklonila najvećoj svetinji u Hramu Svetog Save:

- Sedam sati sam čekala, od pola četiri i srećna sam mnogo! - istagla je gospođa za Alo!

Na pitanje da li joj je bilo teško u redu da čeka, ističe da joj "ništa nije bilo teško" i da je sve bilo "milina".