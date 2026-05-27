

Gradska opština Gradska opština Čukarica i Sportska organizacija Čukarica i ovog leta organizuju „Letnji kamp Čukarica 2026“ za decu uzrasta od 7 do 14 godina.

Kamp će ove godine biti realizovan u nešto drugačijem formatu, u dve smene: od 15. do 19. juna 2026. godine i od 22. do 26. juna 2026. godine, u Sportski centar Žarkovo.

Program kampa održavaće se svakog radnog dana u periodu od 9.00 do 15.00 časova, a roditelji i deca mogu da se opredele za jedan od dva ponuđena termina. Na ovaj način veći broj dece imaće priliku da učestvuje u besplatnom sportskom kampu.

Tokom trajanja kampa, deca će uz stručne trenere vežbati kroz sistem sportskih stanica i svakodnevno imati priliku da se upoznaju sa različitim sportovima.

Prijava je moguća putem telefona 069/169-7622 i 062/806-3600, uz obaveznu saglasnost roditelja koju je potrebno doneti prvog dana kampa.

Promoter ovogodišnjeg kampa je naša reprezentativka u rukometu Sara Garović.

Rok za prijavu je 8. jun 2026. godine, odnosno do popune kapaciteta kampa.